Presidente de Talleres insiste: “Pablo Solari volverá; en Argentina valdrá cuatro o cinco millones de dólares”

Andrés Fassi no se mueve un milímetro de la postura que ha sostenido respecto del futuro de Pablo Solari. El presidente de Talleres de Córdoba, propietario de la totalidad del pase del delantero de Colo Colo, al menos hasta que los albos ejecuten la opción de compra que mantienen por la mitad de los derechos económicos del delantero, insiste en que lo que ya ha manifestado antes a El Deportivo: “Pablo Solari volverá”.

El timonel de la escuadra transandina desconoce a qué se refiere la dirigencia alba cuando habla de avances en la negociación. Ese fue el discurso de Aníbal Mosa en la entrevista que le concedió a una radio cordobesa. La postura del máximo dirigente de la T es categórica. “El jugador regresará a Talleres, no se quedará en Colo Colo. ¡Talleres lo quiere aquí!”, exclama.

Fassi confirma lo publicado por El Deportivo en relación a la forma de pago de la cláusula que vence el 31 de diciembre y que le permitía al Cacique quedarse con la mitad de los derechos económicos del futbolista. “Los US$ 750 mil tendrán que ponerlos al contado antes de que venza la opción por el 50 por ciento”, establece. Sin embargo, en su postura, ni siquiera el cumplimiento de ese trámite garantizaría la continuidad del Pibe en Macul.

Pablo Solari, en un partido por las inferiores de Talleres.

Al contado

“El otro 50 por ciento lo tenemos que arreglar”, insiste, a modo de advertencia. Y es en esa negociación donde Talleres pretende establecer condiciones que resulten privativas para el Cacique. “En Argentina, Solari valdrá entre cuatro y cinco millones de dólares”, proyecta el dirigente. Es decir, una operación por la porción restante de la carta del puntero tendría un valor no menor al US$ 1 millón. Y otra vez no habrá facilidades de pago para el equipo de Macul.

Fassi espera el contacto de los dirigentes del Cacique para resolver la materia, aunque solo se refiere a la parte económica, pues su anhelo es ver de vuelta a uno de los jugadores más promisorios que ha producido la cantera de Talleres en el último tiempo una consideración que ya ha expuesto en otras ocasiones.

Mientras eso pasa, espera que Solari esté de vuelta en Córdoba a mediados de diciembre. Vale decir, el futuro del futbolista se resolverá cuando ya esté en Argentina.