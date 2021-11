Rescatando al soldado Vidal: la ANFP trabaja la defensa del Rey con Castrilli, dos abogadas y un fuerte lobby

Si todos hablan de la Operación Remontada de la selección nacional, en Juan Pinto Durán y la Federación también se enfocan en una misión fundamental: el rescate de Arturo Vidal rumbo a Qatar 2022. Desde Italia, en Milán, el volante no solo piensa en el presente del Inter. En su cabeza, el bicampeón de América sigue dándole vueltas a la expulsión frente a Ecuador, en San Carlos de Apoquindo, luego de una fuerte entrada sobre Félix Torres. La determinación del juez argentino Fernando Rapallini se apegó absolutamente a reglamento: tarjeta roja, sin derecho a ningún tipo de reclamo.

Lo cierto es que el minuto 13 del duelo frente al equipo de Alfaro resultó fatal para la Selección. No tan solo porque la salida del King perjudicó a la Roja, que finalmente cayó por 0-2, sino porque la presencia del San Miguelino quedó en duda para la próxima doble fecha eliminatoria, frente a Argentina y Bolivia, que será clave en la lucha por conseguir un cupo a Qatar 2022.

El reglamento es claro. La tipificación de la falta del chileno es considerada “grave”, lo que lo dejaría, al menos, por dos fechas fuera de las Eliminatorias. Un duro golpe para Lasarte, quien lo necesita más que nunca frente a la necesidad de no enredar más unidades.

Frente a tal escenario, en la ANFP decidieron ganar tiempo. Y sumaron todo lo necesario para preparar una defensa que lograse reducir al mínimo la sanción. En Quilín, sin embargo, se asume que será una tarea muy compleja. El escrito fue redactado por dos abogadas de la ANFP que trabajaron en conjunto con el comité jurídico.

“Podrían ser dos fechas, ojalá que sea menos, pero la verdad es que estamos muy complicados con eso. Arturo siempre juega con una disposición total, pero a veces los árbitros interpretan que hubo una mala intención y la tipificación es bastante grave desde el punto de vista de la sanción que podamos recibir”, señaló Pablo Milad, el presidente de la ANFP.

Uno de los primeros que aportó a la defensa fue Javier Castrilli. El jefe de los árbitros redactó una serie de tecnicismos que fueron incluidos en la defensa que fue enviada a Zúrich. El argentino asegura que la nula intencionalidad de querer golpear al rival pueden jugar a favor del 8 de la Selección. Si bien la pierna estaba en una altura exagerada y desafiante, en ningún momento existe el deseo de querer provocar un golpe al ecuatoriano. La idea es querer graficar que la vehemencia de juego que tiene el Rey no es mal intencionada, sino que es parte del estilo intenso que lo ha acompañado durante toda su carrera.

Otro de los puntos que fueron agregados en la defensa fue el arrepentimiento inmediato que exhibió Vidal. El King, fuera de querer discutir la amonestación, se tomó la cabeza y ofreció disculpas de inmediato a Torres. También al árbitro, a quien ni siquiera le reclamó la roja. Solo atinó a mirar para todos lados, como no queriendo asumir que una jugada que repite con regularidad lo terminase sacando del partido. La buena noticia para el mediocampista es que Rapallini también apuntó en su informe el arrepentimiento del jugador, lo que sirvió al equipo de abogados para reforzar los argumentos de su defensa.

En zona mixta, una vez finalizado el duelo, Vidal incluso llegó a las lágrimas. “No vi al jugador, no tuve la intención de pegarle”, declaró a TNT Sports respecto de la controvertida acción. “Siento tristeza. Creo que lo que pasó hoy fue algo increíble. Nunca pensé que me podían expulsar. No lo vi al jugador, así que solo pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente que vino a apoyar”, agregó.

El informe del juez del duelo, el argentino Fernando Rapallini, es tajante con la conducta temeraria del chileno. Sin embargo, el mismo árbitro expuso que no existió una intencionalidad, más allá de que se trató de una jugada brusca. Además, dentro de los factores a considerar, es que el ecuatoriano no resultó lesionado de gravedad ni imposibilitado para poder seguir disputando el duelo de manera normal. En la ANFP esperan tener respuesta durante la próxima semana.

Los ejemplos que asustan y dan esperanza

En la Roja asumen que una tarjeta roja directa es, al menos, dos fechas de suspensión. Y que importa poco los alegatos que se puedan presentar si finalmente los miembros del comité disciplinario deciden no moverse del reglamento establecido.

Uno de los ejemplos sucedió en la pasada Copa América, que se jugó en Brasil. Gabriel Jesús, en su afán de controlar el balón, golpeó a Eugenio Mena tras levantar la pierna en exceso. En las imágenes, la patada es muy similar a la de Vidal. Sin embargo, el delantero del City sí golpeó duro al porteño quien, pese a la infracción, pudo continuar el duelo.

Pese a la defensa presentada por Brasil, Gabriel Jesús recibió dos fechas de suspensión y se perdió la semifinal y la final del torneo continental. “Muy triste estar en las manos de personas que toman esas decisiones”, se quejó Neymar, uno que salió en defensa de su compañero.

La esperanza, sin embargo, viene desde Europa. Hace menos de diez días, la UEFA decidió rebajarle la sanción de dos partidos a uno a Antoine Griezmann, luego de recibir la tarjeta roja por una acción sobre Firmino del Liverpool, en el duelo que se jugó el pasado 20 de octubre. La acción del delantero francés también es muy similar a la del chileno: pierna en alto y golpe a la altura del cuello.

Antoine Griezmann recibió una fecha de suspensión tras golpear a Firmino.

Independientemente de todos los conductos regulares que se siguen para estos casos, también ha sido fuerte el trabajo informal que se ha realizado desde la Federación. Así lo indican desde Quilín, donde recalcan que en las últimas semanas se levanta el teléfono constantemente para hablar en favor de Vidal. Diálogos y gestiones que “siempre sirven”, indican desde la ANFP.

El Rey Arturo estará fuera con Argentina. Eso es seguro, pero Martín Lasarte lo necesita en La Paz contra Bolivia. De ahí las tratativas. El jugador del Inter es demasiado importante para la Roja. Y Chile no tiene margen para dar ventajas.