Martín Lasarte: “Tenemos la obligación de sacar puntos afuera y tenemos que hacerlo de a tres”

Martín Lasarte se mostró apesadumbrado por la derrota ante Brasil. Sin embargo, el primer punto que tocó en la conferencia de prensa fue el VAR y el presunto penal no cobrado.

“No termino de acostumbrarme a la cuestión del VAR. Nos genera algunas instancias de incertidumbre como en la Copa América, frente a instancias de dudas nos hemos visto perjudicados. Ahora reclamo lo mismo. La sensación que me dio es que pudo haber sido penal sobre Vidal. Después no lo volví a ver. Sólo le pedía al árbitro que tuviera la seguridad de que no había ocurrido”, aseguró.

En el análisis del duelo aseguró que “en el primer tiempo jugamos bien, después de los 20 ó 25 minutos bajamos un poco, pero estuvimos bien en líneas generales. En el segundo, alrededor del gol fueron los peores momentos nuestros. Después volvimos a pelear el partido, volvimos a hacer intensos y sólo le puedo agradecer a los muchachos”.

Asimismo, concluyó que “pudimos sacar un mejor resultado ante Brasil, hicimos suficientes méritos para lograr eso. No ocurrió y ahora debemos buscar herramientas que nos hagan sumar. Ecuador no es fácil para nadie, lógicamente”.

Los reemplazos

Acerca de los cambios, el DT explicó que “no es fácil entrar en un partido con determinado ritmo y código. Entrar de una determinada manera. Intentamos mucho por fuera y pusimos jugadores más de maniobra. Estuvieron correctos los cambios, no puedo decir otra cosa”.

Y en ese sentido lamentó la pérdida de Guillermo Maripán y Etrick Pulgar: “Si juegas una integración de equipo, sin los titulares se pierde mucho. Hay suplentes en buena condición, están en condiciones, demostrando que pueden. Los titulares tienen una idea más organizada”.

En ese sentido, la planificación del duelo del domingo será diferente. Sobre eso, el uruguayo concluyó que “vamos a jugar un partido en condiciones distintas, con altura y calor. Ecuador es un equipo muy físico y desde ese lugar podemos hacer algún otro cambio. Perder a un titular nos perjudica desde ese lugar”

Obligación de ganar

Chile está en una posición compleja y así lo asume el técnico, quien declaró que “no haber sumado hoy, complica. Venimos con un lastre que no ayuda. Tenemos salida de visita que no son fáciles. Tenemos la obligación afuera y tenemos que hacerlo de a tres, con empatar no alcanza”.

Eso sí, realizó una autocrítica sobre la falta de contundencia de su equipo: “Estamos repasando algunos partidos de Copa América y en varias ocasiones tuvimos el control de los partidos, peor no materializamos el gol, ese es el famoso tema. Eso es lo que realmente nos preocupa”.

Sobre el mismo tema, el entrenador reconoció que “hay que asumir riesgos. Para suicidarse hay que ser valiente, hay que pensar bien las cosas, debemos tener equilibrio, porque hay un arco para atacar y otro para defender. Nos están costando las dos cosas. Brasil nos generó dos o tres y nos convirtió. Nosotros nos llevamos el peso del partido y no pudimos. Vamos a tener que buscar, ajustarse para tratar de obtener tres puntos”.

Pese a que Chile tuvo la posesión del balón ante Brasil, ni anotó. Uno de los pecados del equipo, según estableció el propio adiestrador uruguayo.

“Es una reflexión que nos demos cuenta que la posesión es sólo un número., nada más. Hay equipos que juegan a no tener la posesión. Hay que mantener la idiosincrasia de un equipo, pero no materializamos en gol esa supremacía que tenemos. Ese es nuestro Talón de Aquiles. En el primer tiempo deberíamos habernos ido en ventaja de al menos un gol. Si no materializas cuando tienes la supremacía, es peor que si no la tuvieras”, acotó el DT.

Sobre la participación de Iván Morales como titular, el técnico reconoció que “no es una situación fácil ingresar en punta, sabemos lo que es Alexis, no lo descubriré yo. Ben (Brereton) se había adaptado y era parte del grupo, del equipo. Tenemos algunas alternativas e Iván (Morales) está en un buen momento. No era fácil, porque Brasil tiene a centrales en los mejores equipos del mundo. Peleó, generó segundos balones y no le quedó ninguna para hacer el gol”.