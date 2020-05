Más recursos para los clubes: podrán facturar el IVA del CDF

Los clubes recibieron una buena noticia. Tal como se lo venían solicitando a la ANFP hace más de un año, y sobre todo ahora tras la crisis económicas provocada por el Covid-19, los elencos nacionales ahora podrán facturar el IVA de los recursos que reciben de parte del Canal del Fútbol (CDF).

Así lo señala una resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que llegó hace un tiempo hasta las oficinas de Quilín, en la que se accede a la petición planteada por el consejo de presidentes. En términos simples, esto les permitirá a los clubes recibir 16 millones más cada 30 días, en el caso de la B; y entre 30 y 60 millones más, en el caso de la máxima categoría, según los propios directivos.

Hasta ahora, el impuesto era retenido por la ANFP, por lo que a los clubes les llegaba el dinero líquido. Y aunque lo solicitaron en diversas ocasiones, la respuesta que recibían por parte de la asociación era que no se podía cambiar el sujeto del IVA.

No obstante, la insistencia de los clubes dio frutos, ya que, finalmente, el cambio era posible. Así lo tuvo que reconocer ayer Juan Parra, gerente general interino de la ANFP, mediante una circular.

“Por medio de la presente, informamos que mediante Oficio Ord. N°920, el Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) ha dado respuesta ‘favorable’ al oficio presentado por la ANFP, en el cual se había solicitado emitir pronunciamiento respecto al criterio de la 'Proporcionalidad del IVA’, de manera que los clubes de fútbol puedan incluir como ingresos afectos a IVA, aquellos que provienen de las rendiciones que la ANFP efectúa mensualmente, respecto de las Cuotas de Licenciamiento con el CDF. Dicha resolución del SII señala que a partir de esta fecha se permitirá, mediante ‘liquidaciones facturas’, traspasar el débito fiscal desde la ANFP a los respectivos clubes”, dice el escrito.

La comisión tributaria de la ANFP, compuesta por Jorge Fistonic (Iquique), Alejandro Paul (Colo Colo), Luis Bustos (Melipilla), Luis Catrilef (asesor de los clubes), Christian Blanche (asesor tributario de la ANFP), Matías Rivadeneira ( secretario ejecutivo de la ANFP) y Parra, se reunieron hoy para revisar la resolución. La mesa se reunirá el próximo miércoles con el SII para presentarles el procedimiento que seguirán para cumplir las instrucciones de la institución estatal.

“Por otro lado, también la ANFP deberá adecuar su sistema de facturación y contable para asegurar la operatividad de esta resolución, y además definir procedimiento que permita asegurar el control del correcto cumplimiento de pago de los IVA respectivos”, finaliza el escrito de Parra.

Cambio permanente

“Es una tremenda noticia, algo que la industria venía solicitando hace mucho tiempo al SII. Llevamos más de 15 meses con la venta del canal y con este IVA pagándose directamente desde la ANFP al SII, sin poder aprovechar dentro de cada club el crédito fiscal que estaba teniendo y principalmente la proporcionalidad del IVA. En el fútbol tenemos ingresos que son afectos a IVA e ingresos que son exentos. Para saber cuánto IVA puedes aprovechar del crédito se debe utilizar una fórmula y la mayoría de los ingresos que tiene el fútbol son exentos: el borderó, abonados y eso hace que puedas utilizar muy poco tu crédito fiscal”, explica Fistonic, vicepresidente de Iquique.

“Este cambio debiera durar todo el período de contrato que tenemos con el CDF. Nos quedan 13 años y medio. El paso a seguir es que el servicio acepte el paso que dimos hoy día, de cómo se emite la declaración de la factura”, apunta.

“Acá no juega ningún papel el CDF. En algún momento jugó un papel cuando pedimos el cambio de sujeto de IVA, pero como no aceptaron tuvimos que buscar otra alternativa. Finalmente, el Servicio nos entregó otra alternativa que nos permite solucionar un problema en el que no necesitamos al CDF”, agrega el empresario.

Se trata de un respiro para los clubes nacionales en tiempos de vacas flacas, pero que de todas formas causó cierto grado de molestia en varios presidentes, que aseguran que esta información fue dada a conocer de forma tardía por la ANFP.