Los clubes le piden otro salvavidas a la ANFP: el IVA del CDF

“El IVA Débito Fiscal es retenido por la ANFP y será esta la responsable de enterar en arcas fiscales”. Esta nota acompaña todas las liquidaciones de los clubes de Primera y Primera B del fútbol chileno, cada vez que reciben los millones de las cuotas mensuales del Canal del Fútbol (CDF). Una situación que varios equipos quieren cambiar, a raíz de la incertidumbre financiera generada por la pandemia de Covid-19.

Lo que buscan es que la facturación del IVA se haga a los propios clubes, es decir, cambiar el sujeto. Según señalan desde el Consejo, eso les permitiría recibir 16 millones más cada 30 días, en el caso de la B; y entre 30 y 60 millones más, en el caso de la máxima categoría.

Varios clubes le manifestaron su inquietud respecto a este punto a Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, en las reuniones virtuales que se han desarrollado. Por eso, se le encargó al abogado Cristian Blanche, asesor tributario de la asociación, que indagara en el asunto, pero su conclusión fue negativa: no es posible la facturación de los clubes a la ANFP.

Ante este escenario, en Quilín le presentaron una solicitud al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que en el cálculo de proporcionalidad del IVA a los clubes se incorporaran los ingresos facturados por la ANFP al CDF, que corresponden a las cuotas mensuales que permiten la subsistencia de la mayoría de las instituciones asociadas.

“La forma de traspasar a los Clubes esos ingresos afectos a IVA, sería mediante la rendición de la cuenta mensual que hace la ANFP. Si bien, aún no se tiene respuesta a este oficio, por parte del SII, a juicio e interpretación de nuestros Asesores Tributarios, constituiría hoy la alternativa más viable y defendible para que los clubes hagan uso de ese crédito fiscal, desde ya, e incluso las del Año 2019, haciendo las rectificaciones que correspondan”, dice el oficio que Juan Parra, gerente general de Quilín, les envió a los clubes el 1 de abril.

Hoy, es la sede de Quilín la que se encarga de facturarle a la Tesorería, debido a la modalidad contractual del acuerdo entre el organismo y Turner. Por ejemplo, a los clubes de la B les corresponden alrededor de $ 104 millones brutos por concepto de CDF, pero luego de los descuentos (IVA y otros seguros) a sus cuentas corrientes llegarán solo 86 millones, aproximadamente. Por este motivo, la empresa Tax Advisors preparó una minuta ejecutiva con recomendaciones para aquellos clubes que quisieran optar a quedarse con el impuesto, lo intentaran mediante el Formulario 2117 del SII.

“El tema es que como nosotros recibimos la plata líquida del CDF, no facturamos, entonces ese ingreso queda exento. Y cómo la cifra es alta, más alta que todos los ingresos que tenemos, no podemos recuperar ningún crédito fiscal. Al pasar a ser una modificación de sujeto de IVA o de proporcionalidad, registramos la venta de los derechos de televisión como un ingreso afecto a IVA”, señala Jorge Fistonic, vicepresidente de Deportes Iquique. El dirigente Celeste, sin embargo, no le ve buen futuro a la petición: “Yo sé que algunos clubes pidieron poder facturar directamente a la ANFP, pero la comisión ya contestó que era imposible. No se puede porque existe el mandato a nombre propio (...) No sé cómo calza ese ejercicio, yo creo que no se puede. Lo veo como un riesgo altísimo el pasar el IVA a los clubes. Si es que llegase a pasar, porque yo no pongo en duda que los clubes paguen, se tendría que pagar con intereses ese IVA. Ese IVA debe ser 40 millones por equipo de Primera, más los equipos de la B. Deben ser como mil millones a la ANFP. Eso con intereses, es una suma muy compleja”, agrega.

Mañana se reunirá por primera vez la comisión CDF conformada por presidentes y directivos. Precisamente, uno de los puntos que estudian poner en pauta en la mesa amistosa con Turner es el IVA.