Masters 1000 de Montecarlo: Novak Djokovic vuelve con una victoria tras la prohibición de ingreso a Estados Unidos

El polvo de ladrillo le da la bienvenida a Novak Djokovic (°1 ATP). Tras el veto estadounidense en contra del serbio, la gira de arcilla aparece como el lugar de retorno del número uno del mundo. Montecarlo fue la primera parada y “Nole” ya apretó el puño.

Fue un duelo en donde marcó las diferencias con su experiencia. Djokovic llegaba a la cancha central del principado como número uno del planeta, actual campeón del Australian Open y como dos veces ganador del torneo. Enfrente en cambio, estaba el ruso Ivan Gakhov (198°), quien llegó desde los clasificatorios. Tras diversas son sus realidades, que este último incluso llenó de elogios a su rival antes de jugar.

“Ahora mismo estoy sin palabras. Todavía no me lo creo. Es muy difícil comprender lo que ha pasado en los últimos días. No importa ni el dinero ni los puntos: la mayor recompensa es enfrentarme al más grande de la historia. Eso es lo mejor que me podía pasar”, comentó Gakhov.

Y aquellas diferencias quedaron en evidencia sobre la cancha. Sin jugar un gran tenis, “Djoko” mostró lo suficiente para doblegar a un rival que solo ejerció presión en el primer set. De un apretado 7-6(5), el cotejo pasó a un relajado 6-2, el cual concluyó con un amistoso abrazo entre ambos tenistas en la malla.

Gakhov aprovechó ahí para demostrar nuevamente su fanatismo con el 22 veces campeón de Grand Slam. “Eres el mejor. Espero jugar más partidos contra ti”, le lanzó el ruso.

De esta forma Nole comienza con el pie derecho una gira de polvo de ladrillo en la que asoma como el gran favorito debido a las lesiones de Carlos Alcaraz y Rafael Nadal. Pese a que sus mejores resultados se suelen dar en pistas duras y hierba, el serbio tiene grandes registros sobre la arcilla, destacando sus dos Roland Garros y sus seis títulos en el Masters 1000 de Roma.

Jarry juega este miércoles

Nicolás Jarry por su parte ya se prepara el duelo de segunda ronda de Montecarlo. Tras la gran victoria ante Borna Coric en el debut, el chileno saldrá a la cancha durante la madrugada del miércoles para buscar igual su mejor resultado en un Masters 1000.

De momento, el actual 58° del mundo logró su mejor desempeño en estos torneos en Shangai 2018, donde llegó a tercera ronda. Ahora, en su duelo ante Alexei Popyrin (94°), tiene la gran chance de igualar ese registro.

Y en el papel su rival no parece demasiado complicado. Pese a que el australiano ha mostrado un gran tenis en los clasificatorios y en la primera ronda, sigue sin ser un especialista en la superficie. Además, su juego tampoco logra sacar su mejor versión al nivel del mar.

Sin dudas un duelo clave para que Jarry siga mostrando su gran nivel y deje en claro que está viviendo la mejor etapa de su carrera. Saldrá a competir a las 5 de la mañana en Chile.