Maximiliano Falcón fustiga a la ANFP tras castigar a 12.820 hinchas de Colo Colo: “Me parece una locura”

Una extraña sensación se vive en Colo Colo. Por un lado, los albos están contentos por el desempeño futbolístico del equipo, coronado con la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores y el triunfo de este domingo ante Huachipato, pero por el otro, existe mucha decepción tras el fallo de la ANFP que castigó a los 12.820 hinchas del Cacique que se ubicaron en la galería norte del Estadio Nacional el día que se produjeron graves incidentes en la Supercopa.

En conferencia de prensa, el defensa Maximiliano Falcón no ocultó su molestia por la decisión del ente rector del fútbol chileno. “No me parece correcto generalizar con tanta cantidad de personas castigadas, porque por ahí son 100 personas las que se comportan mal”, comenzó señalando, para luego agregar: “Llegar a las 12 mil personas me parece una locura, pero por parte nuestra debemos enfocarnos en lo que viene porque los partidos se vienen rápido. No me parece, pero ya verá el club si se apela”.

Paralelamente, los albos solicitarán aforo completo para el Superclásico del domingo. Así lo adelantó el presidente de Blanco y Negro Alfredo Stöhwing. Por lo mismo, Peluca espera que las autoridades tomen en cuenta el comportamiento de los hinchas en los últimos duelos. “Ante Godoy Cruz y ayer ante Huachipato la hinchada tuvo un buen comportamiento. Así es que no habría problema de que se juegue completo. Es mi opinión, pero se escapa de mí”, expresó.

En cuanto al próximo rival en la Copa Libertadores, el uruguayo destacó la complejidad de Sportivo Trinidense. “Más allá de que sea debutante, estos partidos son duros. En el partido ante El Nacional se defendieron bien, y convirtieron en prácticamente la única que tuvieron. Nosotros sufrimos el año pasado esos pequeños detalles y eso no nos permitió clasificar. Creo que será durísimo”, sostuvo.

El duelo ante la U

Naturalmente, Falcón tuvo palabras para Universidad de Chile. “Por más que la U no gana acá hace años, estos partidos se juegan con uñas y dientes. Vendrán a sacarnos la cabeza, para ganar y para acabar con el invicto, pero saldremos a presionar, a apabullarlos, que se sientan incómodos, que sientan que están en nuestra casa, que el Monumental es nuestra casa”, manifestó en relación a los 23 años que los azules no vencen en Macul.

También tuvo palabras para el estado de Arturo Vidal, quien salió lesionado ante Godoy Cruz. “Él sabe perfectamente si está para jugar. Se conoce perfecto, su carrera lo avala. Lo mejor que debe tener es la cabeza. Siempre jugó en donde estuvo, y nos queda aprender de eso, y ayudarlo en lo que él se proponga, porque los objetivos son grupales y también personales”, lanzó.

Y añadió que Vidal está tomando todas las precauciones para estar en el Superclásico. “Se está cuidando mucho, es un músculo traicionero, y yo creo que llegará al partido, y si no, irá a la banca, y cuando entre sabemos que demostrará el jugador que es. Y de afuera también es un apoyo”, cerró.