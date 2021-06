Mayor orden defensivo y agresividad: Lasarte le gana la partida a Rueda

El partido frente a Argentina fue el debut oficial de Martín Lasarte. Desde el punto de vista del resultado, está claro que el técnico uruguayo lo sorteó con éxito. El punto que la Selección consiguió en Santiago del Estero puede resultar decisivo en la carrera por conseguir un cupo en el Mundial de Qatar. No es usual que los transandinos cedan unidades en condición de local. La Roja cuenta con una que, probablemente, sus competidores en el propósito de alcanzar un cupo en el torneo asiático no añadirán a sus balances.

Más allá de la igualdad ante Messi y compañía, surge otras interrogantes. ¿Mejoró Chile en relación a lo que proponía con Reinaldo Rueda? ¿Cuáles son las principales diferencias entre la idea del técnico colombiano y la del estratega uruguayo?

La respuesta casi automática es de aprobación. “A mí me gustó. El equipo hizo un partido muy correcto y en el segundo tiempo, por momentos, superamos a Argentina. No fuimos tan directos y punzantes, pero se hizo una buena presentación”, analiza, por ejemplo, Jorge Aravena, octavo goleador histórico de la Roja, con 22 anotaciones.

“La característica de los entrenadores uruguayos es que son muy ordenados. Eso se vio. La línea de defensores presionaba hacia adelante. Hubo una buena reagrupación defensiva. Y me sorprendió la personalidad del equipo para jugar. No se desesperaron nunca. Rara vez reventaron la pelota. Hubo avances”, sentencia el Mortero.

Alexis Sánchez se enfrenta a la defensa argentina (Foto: Reuters)

Orden defensivo y un gol preparado

Fernando Díaz, ex técnico de Unión Española coincide con su apreciación. “Vi un equipo muy ordenado defensivamente, lo que es habitual en Lasarte. La línea de cuatro mantuvo su estructura. En la mitad, dos volante de contención marcados, esperando en el sector, para tapar las diagonales de Messi. Y apoyo permanente de Aránguiz y Meneses cuando subían los laterales. No sé si hay tantas diferencias, pero sí más agresividad al defender. En general, Chile fue un equipo corto. Cada vez que venía alguien con el balón, siempre le salía a un chileno y los demás se adelantaban, formando un bloque compacto.

El ex estratega hispano aporta, también, dos consideraciones relativas al ataque. “El gol es de una pelota detenida, aparentemente trabajada. O al menos conversada. Y Alexis tuvo mayor libertad para moverse”, desmenuza.

Los aspectos por mejorar

Igualmente, hay aspectos por mejorar. Aravena recurre a una virtud para marcar un potencial defecto. “Chile fue más bien un equipo muy equilibrado. No fuimos lo suficientemente punzantes como para hacer daño”, dice. “Hizo un partido correcto, pero sigue faltando un nexo con el ataque. Se notó que no estaba Vidal”, resalta Díaz en relación a la carencia de un volante creativo, agravada por la ausencia del mediocampista del Inter, en plena recuperación por el contagio de Covid-19.

Sin dejarse llevar por la euforia que provoca la igualdad ante un rival complejo y en una condición desfavorable, Díaz advierte, también, sobre el discreto cierre del partido. “Cuando saca a Galdames, mete a Pinares. Luego, a Palacios. No resultó. Ya estaba cansado Meneses y no salió. Con los cambios, Chile se desdibujó. Perdió el orden. Los cambios no contribuyeron”, critica.