Figura de Argentina ningunea a Nicolás Peric por alusión a Ángel Di María

El partido entre Argentina y Colombia no solo marcó el bicampeonato de América para Argentina. También le puso punto final al paso de Ángel Di María por el combinado albiceleste. Fideo logró vencer una serie de cuestionamientos para convertirse en una figura de palmarés incuestionable en la selección transandina: estuvo presente en todos los títulos que obtuvo la generación que ahora dirige Lionel Scaloni y encabeza Lionel Messi. En consecuencia, es aplaudido por todo el país vecino. Incluso por quienes, en su momento, se declararon como sus detractores.

Hay, incluso, quienes no se resignan a verle sin la casaquilla albiceleste. Y que, al menos, claman por una última oportunidad para verle ataviado con el uniforme que ayudó a elevar a lo más alto también en el Mundial de Qatar: 11 minutos del partido eliminatorio ante Chile, que se disputará en Buenos Aires. Es decir, frente a 80 mil espectadores en un estadio Monumental de River Plate a tope. La opción encontró apoyo en el núcleo más próximo de Di María. Jorgelina Cardoso, la esposa del jugador, aprueba la iniciativa. “La idea de que Ángel juegue 11 minutos contra Chile es buenísima. A mí me gusta y a él también. Si se hace, va a venir encantado”, afirmó la esposa del atacante.

Amenaza y respuesta

En Chile, la respuesta generalizada ante la idea se acerca más a la indiferencia. Sin embargo, hubo alguien que reaccionó con furia: Nicolás Peric. El ex arquero de Rangers y Argentinos Juniors se puso en el hipotético escenario y planteó una controvertida salida. “Si a mí me dan 11 minutos, lo fracturo. Por desgraciados. ¿En un partido de Eliminatoria contra un equipo que está absolutamente en otra situación?”, dijo el Loco, quien, por cierto, vistió la camiseta nacional en algún pasaje de su carrera y ahora ejerce como comentarista deportivo. “Sería una falta de respeto. Yo pongo a Raúl Ormeño y que el Bocón le dé la patada que le dio a Branco en el Nacional. ¿Te acuerdas? Y que le fracture tibia y peroné. Ahí está”, complementó, en alusión al accidentado partido entre Chile y Brasil, en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias para el Mundial de Italia 90, un recorrido que finalizó con consecuencias nefastas pra el fútbol chileno. ““En un partido de eliminatoria, frente a un equipo que está en otra situación. Es burlarse. Hagan un partido amistoso antes y háganle un homenaje como se lo merece”, insistió. “Si tú me dices que juega 11 minutos y hacen un cambio, es porque no te importa nada lo que está pasando, hay una falta de respeto”, remató, para no dejar atisbo de duda.

La ocurrencia no tardó en llegar al otro lado de la cordillera, donde sigue despertando repudio. La última muestra es de un campeón del mundo. “¿Y este cafecito quien lo pidió”, contestó Leandro Paredes, integrante de la Scaloneta en Qatar y en Estados Unidos, en un manifiesto ninguneo a la figura del exguardameta, quien entró en la historia de Argentinos Juniors al haber participado en la obtención del campeonato transandino en 2010.

El posteo de Leandro Paredes ante los dichos de Peric.

Gareca también lo rechazó

Al margen de las reacciones en Argentina, en Chile la postura de Peric también encontró resistencia. “Estoy en contra de lo que tenga que ver con lesiones y ese tipo de cosas en profesionales. Rechazo todo eso. No tiene nada que ver con el fútbol. No me voy a poner a polemizar, porque cada uno tiene ideas diferentes”, respondió el seleccionador nacional, Ricardo Gareca, en declaraciones a DSports.

El Tigre fue categórico en el mensaje que debe entregarles a sus jugadores. “Le tengo que transmitir a los jugadores que no me importa, que Argentina haga lo que crea conveniente para su selección y si decide hacer un homenaje a Di María está en su derecho. Chile va a tratar de meterse en lo que le interesa que es sacar el partido adelante. Yo respeto a cada selección, Di María es de los jugadores más importantes de Argentina”, concluyó.