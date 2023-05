“Me cayó mucha gente encima, no podía respirar”: estampida en El Salvador deja 12 muertos y más de 100 heridos

El Salvador enfrenta una tragedia. La noche de este sábado, en un duelo válido por el torneo local, se produjo una estampida que dejó 12 muertos y más de 100 heridos en el estadio Cuscatlán.

Los incidentes se produjeron cuando los aficionados intentaban ingresar a una de las zonas populares del estadio para presenciar un juego entre el Alianza y el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS).

Tras conocerse la última actualización de los fallecidos, la mayoría hombres, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se maninfestó en su cuenta de twitter. “Se realizará una investigación exhaustiva (...) La Policía y la Fiscalía realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc.”, dijo.

La máxima autoridad de ese páis aseguró que se buscarán a los culpables. “Sean quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad”. La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) ha informado en su cuenta de Twitter de forma preliminar que la estampida se ha producido cuando un grupo de aficionados que se habían quedado fuera han intentado ingresar en el campo derribando una valla de seguridad de una de las puertas.

Fans take to the field of Cuscatlan stadium in San Salvador, El Salvador, Saturday, May 20, 2023. At least nine people were killed and dozens more injured when stampeding fans pushed through one of the access gates at a quarterfinal Salvadoran league soccer match between Alianza and FAS. (AP Photo/Milton Flores)

Sandra Guzmán, de 40 años, fue uan de las sobreviviente que relató su experiencia tras ser internada en el capitalino hospital nacional Rosales. “Me cayó mucha gente encima, no podía ni respirar, me estaban ahogando”, contó la mujer este domingo 21 de mayo, tras salir del hospital. “La gente me empujaba para meterse (al estadio), ya no me dieron chance de retroceder, cuando vine a ver entré en crisis, tenía mucha gente encima. Me desmayé, cuando vine a despertar estaba en el hospital”, complementó.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) lamentó en un comunicado las muertes y agregó que “solicitará de inmediato un informe de lo sucedido y comunicará lo pertinente en el más breve plazo”.

Los equipos de la Liga salvadoreña no quedaron al margen y se manifestaron de inmediato. Enviaron sus condolencias desde sus redes sociales. “Hoy no existen los colores y por el bien del deporte que a todos nos apasiona, esperamos que esto no vuelva a suceder”, publicó el FAS, el equipo visitante del partido que finalmente se suspendió.

Rescuers attend an injured fan lying on the field of the Cuscatlan stadium in San Salvador, El Salvador, Saturday, May 20, 2023. At least nine people were killed and dozens more injured when stampeding fans pushed through one of the access gates at a quarterfinal Salvadoran league soccer match between Alianza and FAS. (AP Photo/Milton Flores)

El club Luis Ángel Firpo manifestó que “el fútbol está de luto”. “Nos unimos al dolor de las familias de los aficionados de Alianza”, mientras que el Águila publicó: “Nos unimos al dolor de la familia aliancista, nuestras más sinceras condolencias”. La federación de El Salvador anunció la suspensión de los dos partidos programados para el domingo, correspondientes a la vuelta de los cuartos de final, y avisó de una reunión urgen con su Comisión de Seguridad de Escenarios Deportivos.