“Me costó tanto volver”: Marcelo Díaz proyecta su futuro en la U y un posible retiro

Marcelo Díaz es uno de los grandes protagonistas este 2024 en la Universidad de Chile. El volante regresó tras más de 10 años afuera del club y su rol ha sido importante, tanto en su liderazgo como en lo futbolístico. Ahora están en el segundo lugar de la tabla, con opciones de ser campeones, y en la previa del choque ante Ñublense el futbolista de 37 años habló con el sitio oficial de los azules.

Carepato abordó su futuro en la institución y un posible retiro: “No puedo retirarme en otra parte, pero yo de acá no voy a salir más, me costó tanto volver que lo último que quiero es irme de acá. Jugar uno o dos años más. Me deseo quedar con la tranquilidad de que el día que me retire la U está en un lugar del que nunca debió irse, como este año, como el próximo, peleando copas internacionales”, comenzó diciendo.

Luego, hizo un desglose de su puesta a punto, en algo en lo que también se comparó con otros integrantes de la Generación Dorada: “Yo ya no necesito ir a un gimnasio a entrenar en la tarde. Vengo acá y dejo todo, estoy destrozado, pero me alimento bien, duermo bien. Los más jóvenes necesitan el entrenamiento doble. Yo ya con el de la mañana quedo muerto”.

Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“No me he lesionado desde que regresé al país, he sido ordenado y me he comprometido con lo que he hecho. Le debe pasar a Charles, al Huaso (Isla) a Vidal: tenemos una mochila pesadita, de no ser un cacho para los equipos, y para eso te tienes que preparar”, agregó.

Por último, reconoció algunos comentarios que le dicen los hinchas sobre lo que han conseguido este 2024: “El año ha sido muy bueno, para lo que veníamos haciendo. Mucha gente me lo dice, que ya se dan por pagados por clasificar a la Libertadores o ganar este clásico. Mucha gente ya ni siquiera quiere el título, cree que el año ya está hecho”.

¿Cuándo juega Ñublense vs. U. de Chile?

El duelo entre los chillanejos y la U, por la fecha 29 del Campeonato Nacional, está pactado a las 18.00 horas del domingo 3 de noviembre, en el estadio Nelson Oyarzún. Los dirigidos por Gustavo Álvarez necesitan ganar para meterle presión a Colo Colo en la cima.