“Me parece profundamente irrespetuosa e informal”: Martín Vargas expone el duro golpe que le dio el municipio de Maipú

Martín Vargas está decepcionado. Y dolido. La municipalidad de Maipú le asestó un duro golpe. Uno más en un año complejo para la leyenda del boxeo chileno, que contempla un accidente por el atropello de una motocicleta que, naturalmente, lo dejó a maltraer.

Se estaba reponiendo de las consecuencias de ese percance, cuando fue notificado de una drástica decisión: el fin de la relación contractual con la entidad edilicia que encabeza Tomás Vodanovic. Había trabajado durante 20 años prestando servicios en los que volcaba su experiencia deportiva.

Molestia y dolor

Vargas está dolido y molesto. Lo manifiesta en una carta dirigida a la municipalidad, que publica el sitio Emol. “Me permito dirigirme a ustedes con profunda tristeza y decepción para expresar mi descontento por la manera en que fui notificado de mi desvinculación de la Municipalidad de Maipú, institución a la cual he dedicado más de 20 años de trabajo en beneficio de la comunidad, compartiendo mi conocimiento y pasión por el boxeo con niños y jóvenes de nuestra comuna”, introduce.

Luego, entra en el detalle. “El pasado jueves, mi hija Natalia Vargas recibió un mensaje de WhatsApp en el que se le solicitaba que se presentara al día siguiente en las oficinas de DIDECO para asistir a una reunión con el Jefe de la Oficina de Deportes y el Jefe de Gabinete del Alcalde. Al llegar, fui informado de que ya no seguiría prestando servicios en la Municipalidad, ya que, según los funcionarios presentes, no estaba realizando actividades, motivo por el cual mi sueldo no había sido pagado durante noviembre. Sin embargo, la manera en que se gestionó este aviso me parece profundamente irrespetuosa e informal, y considero que no corresponde ni a mí ni a ningún otro trabajador de la comuna”, resalta.

Martín Vargas.

El osornino alude al accidente que sufrió. “El 30 de mayo de este año, sufrí un grave accidente de tránsito que me mantuvo hospitalizado durante semanas y que, hasta el día de hoy, requiere tratamientos y rehabilitaciones constantes. Durante este tiempo, mi sueldo fue pagado con normalidad hasta el mes de octubre, pero en noviembre, al no recibir el pago correspondiente, acudimos a la Oficina de Deportes para consultar la razón, lo que finalmente derivó en la reunión descrita”, indicó.

Incluso, Vargas reveló que fue víctima de burlas en la reunión que estuvo presente con personeros de la municipalidad. “Lamentablemente, durante esta reunión ocurrió un hecho profundamente doloroso para mí. Al solicitar la palabra para expresar mi punto de vista sobre la importancia de mantener actividades de boxeo en la comuna y mi intención de seguir contribuyendo, sufrí una dificultad para continuar mi discurso, algo que forma parte de las secuelas del accidente. En ese momento, los funcionarios presentes se burlaron de mí, demostrando una falta de empatía y respeto hacia mi persona y mi trayectoria”, detalla.