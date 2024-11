“Me parece raro”: los dardos de Mario Salas a la ANFP tras programar la final de Ñublense frente a la U en el Nacional

La Copa Chile 2024 tiene a sus finalistas. Este domingo, Ñublense timbró su pase a la definición por el título tras superar en el global a Magallanes. El empate 1-1 en San Bernardo le bastó. Los Diablos Rojos enfrentarán a Universidad de Chile en la gran final del próximo miércoles, en el Estadio Nacional. La clasificación del elenco que dirige Mario Salas repercute directamente en las plazas para las copas del próximo año.

El Comandante, sin embargo, no ocultó su molestia por la programación del cotejo. No entiende que se juegue en Ñuñoa, en el estadio en el que los azules ejercen la localía durante el resto de la temporada.

“La U será local en cualquier otro estadio de Chile, pero sí me parece raro (que la final sea en el Nacional). Si lo hubiesen puesto al principio de año y la U tiene la suerte de llegar a la final, como River Plate en Buenos Aires en la Copa Libertadores, que estuvo cerca de hacerlo, son situaciones que se pueden dar. Pero con la sede puesta con antelación. Acá no pasó eso. Es una situación que no es equitativa. La U conoce los camarines, la cancha, el estadio. La mayor parte será hincha de la U, que es lo lógico. Las cosas se podrían pensar y reflexionar un poco más, hacer las cosas con la seriedad y el profesionalismo que corresponde”, señaló el técnico del cuadro de Chillán.

El DT continuó con sus descargos. Acusó desorganización de cara al segundo certamen en importancia del país. “Imagínate. A lo mejor hay otra opinión respecto a esto y la ANFP me imagino que tendrá sus argumentos. El año pasado me pasó lo mismo jugando la final contra Colo Colo, yo estando en Magallanes. Se juega rápido como sácandose un problema de encima, sacándose un cacho”, lanzó.

“Hagan la Copa Chile como un espectáculo, háganla como corresponde. Háganla un fin de semana, en un estadio lleno, con los dos equipos descansados. Piensa en la gente, piensa en los jugadores. Pero es como todo al lote, todo rápido, sin pensarlo”, cerró.

Universidad de Chile y Ñublense se medirán el próximo miercóles en el Estadio Nacional, a las 19 horas. Como premio extra, los chillanejos obtienen el cupo de Chile 4 para la Libertadores 2025. Acompañarán a Colo Colo (Chile 1), la U (Chile 2) e Iquique (Chile 3). Esto esfumó la ilusión de Palestino para ser el Chile 4, si es que la Academia pasaba a la final y no lograba el ascenso a Primera.