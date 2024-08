“Me veía entre la vida y la muerte”: padre de Lamine Yamal rompe el silencio tras ser apuñalado tres veces en Barcelona

Lamine Yamal ha vivido horas complejas luego de que su padre Mounir Nasraoui fuera apuñalado en un estacionamiento de Mataró, en Barcelona. El hecho ya desató la detención de cuatro personas por parte de los Mossos d’Esquadra.

La joven promesa del fútbol español, de solo 17 años, acudió al entrenamiento del conjunto culé durante la mañana de este jueves. Ahí recibió el apoyo de sus compañeros y del club. Posteriormente, el atacante se dirigió al hospital universitario Germans Trias i Pujol de Badalona para visitar a su progenitor.

Yamal había recibido la recomendación de no visitar a su padre justo después de su ingreso, en la noche del miércoles. La atención mediática que pudo generar su presencia hubiese perturbado el normal funcionamiento del recinto médico, por lo que recién fue después de sus prácticas con el equipo de Hansi Flick. Hasta ahí llegó acompañado de personal de seguridad del Barcelona.

Lamine Yamal abandona el hospital tras visitar a su padre Mounir Nasraoui. Foto: REUTERS/Bruna Casas.

El mensaje del padre de Lamine Yamal

Nasraoui continúa internado en el hospital de Can Ruti, que no ha hecho público el parte médico ni ha entregado mayor información sobre su estado. Y si bien presenta heridas de consideración, se sabe que no presenta alguna complicación que haga temer por su vida.

De hecho, fue el propio padre de Yamal el que rompió el silencio y se encargó de entregar detalles sobre su condición actual.

Desde el hospital ubicado en Badalona, Nasraoui publicó una historia en Instagram. Con un escueto mensaje valoró la preocupación y dio luces sobre su salud. “Gracias a todos por vuestros ánimos, ya estoy mejor. Un fuerte abrazo para todos”, indicó en su cuenta personal.

El posteo fue acompañado por la canción ‘He visto’, del popular cantante Morad. “Ahora me vienen dos tontos, y quieren mi nombre a mí mancharme, y no saben dónde cogerme, y no saben dónde darme. He visto la muerte de gente del barrio que nadie se acuerda de ellos”, fue la parte escogida.

El artista es de origen marroquí, al igual que la familia del jugador del Barcelona. Ambos mantienen una cordial relación, marcada por los buenos mensajes entre sí, valorándose por lo que hace cada uno. Recientemente, el rapero aceptó una pena de dos años de cárcel por un enfrentamiento multitudinario con la policía en L’Hospitalet de Llobregat durante la grabación de un video clip, en agosto de 2021.

Más tarde, el padre del crack catalán habló en El Chiringuito: “Me veía entre la vida y la muerte. Claro que tuve miedo, como cualquier ser humano. No sé cuándo saldré del hospital, pero ojalá sea lo antes posible. Estoy agradecido de volver a hablar”.

También se mostró autocrítico. “Hay que estar más tranquilo por el bien de todos. Por el mío y por el de mi familia, tengo que estar más tranquilo. No me queda otra. Hay que pensar que la justicia hará su trabajo, lo va a hacer seguramente. Eso es lo más importante. Dios es muy grande y todo tiene solución”, reflexionó.