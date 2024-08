El mejor del mundo: Yasmani Acosta alcanza un nuevo hito tras la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París

Los réditos de los Juegos Olímpicos de París no se detienen para Yasmani Acosta. El flamante medallista de plata en la lucha grecorromana, ascendió al primer puesto del ranking planetario de la especialidad.

El chileno, nacido en Cuba, apareció en la primera plaza de la categoría 130 kilos con 53.880 puntos, superando por más de 1.000 unidades al chino Meng Lingzhe, uno de los ganadores del bronce y quien resultó derrotado por Acosta en las semifinales de los Juegos Olímpicos.

La leyenda cubana Mijaín López, ganador del oro en París, bajó al tercer puesto del ranking mundial con 51.000 puntos, algo que seguirá sucediendo sistemáticamente, ya que anunció su retiro del profesionalismo a los 41 años.

Acosta de esta manera sigue sumando hitos para una semana soñada donde aterrizó en el país como una estrella deportiva. Sin ir más lejos, este lunes junto a Francisca Crovetto participaron de una ceremonia masiva en el Palacio de La Moneda. “Desde que llegué a Chile todo ha sido felicidad. Me sentía en deuda. Me esforcé bastante, sin el apoyo del pueblo chileno esto no habría sido posible. Quería regalarle una medalla al país. Esta medalla no es mía, es de todos”, expresó el luchador de 36 años, quien también consiguió un quinto lugar en Tokio 2020.