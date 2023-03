Medvedev y Sabalenka festejan: en Inglaterra aseguran que Wimbledon dejará participar a los tenistas rusos y bielorrusos

Fue la gran polémica de 2022 para el tenis mundial. La decisión de Wimbledon de no dejar participar a tenistas rusos ni bielorrusos provocó miles de críticas y un fuerte encontrón entre ATP y la organización del evento, al punto de que el evento no sumó puntos para la clasificación anual.

Pero aquello ya es historia. El periódico Daily Mail anunció esta jornada que el Grand Slam británico comunicará su decisión de dar paso atrás a la medida restrictiva que lanzó el año pasado y dejará que nuevamente los jugadores rusos y bielorrusos puedan aparecer sobre el césped londinense. El medio de comunicación además apunta a los motivos que llevaron a este cambio de perspectiva.

Por ejemplo, dejan en claro que el principal factor fue la constante presión de los tour profesionales, quienes para este año, además de la no validación de los puntos y castigos monetarios, planeaban una opción mucho más radical. Según expone Daily Mail, la ATP y WTA “amenazaron a Lawn Tennis Association y con quitarle la licencia para realizar torneos como Queen’s y Eastbourne si no anulaban la prohibición”. Esto último podría significar pérdidas de 20 millones de libras esterlinas para la organización que lleva a cabo los campeonatos más importantes de Inglaterra.

Según lo publicado esta jornada, el torneo anunciará esta decisión el próximo mes, ya que aún se encuentra trabajando en ciertos detalles antes de hacer oficial la inclusión de los atletas del país invasor. Una de ellas es un posible Código de Conducta que se les pedirá firmar antes del torneo.

“Los detalles de ese código aún no se han finalizado, pero es probable que cualquier muestra explícita de apoyo a Rusia, como llevar una bandera o hablar positivamente sobre el país, podría dar lugar a sanciones, incluida una posible expulsión del torneo”, se desprende del diario británico, quien también admite que es muy probable que no se permitan las banderas y los símbolos rusos en las inmediaciones del recinto.

Actualmente, en el circuito masculino hay tres jugadores rusos en el Top 50, siendo Daniil Medvedev (6° ATP), el jugador más importante de una nación que el año pasado solo fue bloqueada para disputar Wimbledon. Entre las mujeres, la representación es aún mayor, ya que son 13 las jugadoras rusas o bielorrusas que se encuentran entre las 100 mejores del planeta. El rostro principal de esa comitiva es Aryna Sabalenka, actual campeona del Australian Open y dos del ranking WTA.

Pese a que desde el torneo aún no se manifiestan, lo comunicado por Daily Mail va de la mano de las declaraciones de Andy Murray, quien en una entrevista con la BBC manifestó tener información al respecto. “Es algo muy complicado y lo siento por los jugadores que no pudieron estar el año pasado. Pero también entiendo cuál es la situación y por qué es tan difícil para Wimbledon tomar una decisión. Por lo que yo entiendo, este año les van a dejar jugar y no me parecería una locura que así fuera”, adelantó el ex número uno y dos veces campeón del Grand Slam que se disputa sobre césped.