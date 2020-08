Messi cumple con su palabra y no se presenta a los test PCR del Barcelona

Lionel Messi cumplió con su palabra. El argentino le notificó a la dirigencia culé que no se presentaría este domingo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para hacerse los test de PCR que forman parte del protocolo de La Liga para que los equipos puedan volver a los entrenamientos. Y así fue. No asistió y parece estar cada vez más lejos del Camp Nou, pese a que, durante la misma jornada, la liga española emitió un comunicado en el que afirmó que no podrá moverse si no paga su cláusula de salida.

El transandino estaba citado para las 10.15 en el recinto deportivo. Algunos hinchas vestidos con su camiseta se trasladaron hasta el lugar para verificar una información que apoderó de los medios un día antes, y no se llevaron ninguna sorpresa: Messi no llegó. Las prácticas vuelven este lunes para los Azulgranas y es un prácticamente un hecho que la Pulga no estará en ellas.

Otros jugadores que no continuarían en el club, como Arturo Vidal, sí aparecieron. El chileno, quien forma parte de la lista de cortados del entrenador Ronald Koeman, se realizó los exámenes, mientras que, clubes como el Inter de Milán y la Juventus apuestan por ficharlo. También llegó Luis Suárez, otro que no será tomado en cuenta por el DT.

Frenkie de Jong y Nelson Semedo fueron autorizados para no acompañar al plantel debido a que serán sometidos a pruebas por sus respectivas selecciones nacionales. Mismo permiso tuvieron Miralem Pjanic y Samuel Umtiti, quienes recientemente arrojaron positivo por coronavirus. El brasileño Philippe Coutinho, quien debe regresar desde el Bayern Múnich, se encuentra de vacaciones.

La Pulga desea preparar sus maletas, pero tendrá que solucionar primero su situación contractual. La Liga ya se pronunció.