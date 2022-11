El cara a cara entre Messi y Lewandowski: la polémica historia que enfrenta a las estrellas de Argentina y Polonia

Argentina y Polonia buscarán este miércoles la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar, en un duelo que definirá probablemente al ganador del Grupo C y también tendrá el ingrediente especial del duelo entre Lionel Messi y Robert Lewandowski, las dos grandes estrellas de ambas selecciones. Un cruce que ha estado marcado últimamente por la polémica, especialmente luego de la entrega del Balón de Oro 2021, en la que el polaco, segundo en la elección, cuestionó el galardón del transandino.

El hoy jugador del PSG le dedicó el galardón a su escolta. “Es un honor estar aquí contigo, has batido récords y también mereces ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que mereces tener este trofeo en tu casa”, fueron las palabras de Messi a Lewandowski al recibir la distinción. Sin embargo, este no le creyó. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías”, expresó a un canal de televisión de su país. Luego, en declaraciones a una revista polaca, dejó entrever otras razones. “No es que no pueda dormir después de no ganar un premio, preguntándome en qué fallé. Especialmente porque me he dado cuenta de que la política en el fútbol también juega un papel a veces”, lanzó.

“He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara”, retrucó.

“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi. Por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, manifestó.

“Que diga lo que quiera, no me interesa”, fue la respuesta de la Pulga ante la crítica del actual atacante del Barcelona. No obstante, este último negó sus palabras al ser requerido por la prensa argentina a su llegada a Qatar. “No entiendo la pregunta… ¿Por qué las cosas no estarían bien con Messi?”, respondió. E insistió: “¿Cuándo y dónde dije eso? ¿Cuándo? No recuerdo haberlo dicho… Quizás viste en Instagram que alguien dijo eso, pero yo no fui”. Hoy ambos jugadores se tendrán que saludar como capitanes en el inicio del encuentro. Sin duda, será una de las imágenes que el mundo aguarda expectante.

La voz de los técnicos

El técnico de los polacos Czeslaw Michniewicz, optó por la cautela. “Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia-Argentina, no es un Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí”, expresó.

En tanto, su colega Lionel Scaloni evitó la polémica. “Lewandowski es un gran jugador y es un privilegio verlo de cerca. Hay que disfrutarlo y no necesitamos compararlo con los demás”, replicó.

Con respecto al encuentro, el DT transandino habló de algunas modificaciones que planea, aunque no garantizó la titularidad de Enzo Fernández, la gran figura ante México. “La realidad es que entró muy bien, confiamos en sus condiciones. Cada futbolista tiene que estar muy preparado para entrar, ya sea desde el inicio o como pasó el otro día con Enzo, que ingresó como sustitución”, manifestó.