Primer sudamericano eliminado: Ecuador cae ante Senegal y se despide de Qatar 2022

De la esperanza a la desilusión. Ecuador vivió un vendaval de emociones en la definición del grupo A de Qatar 2022. Finalmente, cae ante Senegal y se despide de la cita planetaria. De nada sirvió el buen rendimiento exhibido en las primeras dos jornadas, pues un primer tiempo bajísimo ante los africanos, y un error en la marca en el complemento, los saca del torneo de los mejores.

Durante los minutos iniciales del cotejo se notó a una escuadra sudamericana más dormida que ante Qatar y Países Bajos. La inexperiencia en las instancias de definición le pasaba la cuenta. Los dirigidos por Aliou Cissé iban con todo de cara al pórtico de Hernán Galíndez. El ex Universidad de Chile no tuvo intervenciones notables, pero si debió ocupar mucho las manos. Sus centrales también era protagonistas, intentando bloquear las aproximaciones del cuadro senegalés.

Eran los mejores instantes del elenco capitaneado por Kalidou Koulibaly en lo que va de Mundial. Por el contrario, lo peor para los de Gustavo Alfaro, que no mostraban claridad y menos lucha, algo que fue fundamental en los cuatro puntos cosechados la semana pasada. En ese contexto, la apertura de la cuenta llegó justo antes del descanso.

A los 41′, Ismaila Sarr aremetió con todo hacia al área y fue derribado por Piero Hincapié. El zaguero llegó tarde al cruce y botó al artillero cuando la pelota ya no estaba en disputa. El juez francés Clement Turpin no dudo en marcar la pena máxima y el VAR no intervino, debido a que estaban de acuerdo con la determinación del árbitro principal.

Frente a Hernán Galíndez, se paró el mismo jugador que generó el penal. A un minuto de cumplir el tiempo reglamentario, Sarr tomó carrera corta y al golpear la esférica superó al guardameta, que se quedó al medio, con un disparo esquinado, a la izquierda del portero. Así culminó la fracción inicial.

Moises Caicedo marcaba la paridad para Ecuador y encendía la ilusión en los fanáticos tricolores. Foto: AP/Themba Hadebe

La esperanza duró poco

En el complemento, Ecuador saltó con otra actitud al campo. El técnico argentino le dio paso a José Cifuentes y Jeremy Sarmiento, en desmedro de Alan Franco y Carlos Gruezo, que no realizaban su mejor actuación. Las modificaciones surtieron efecto y la Tri se acercó más a ser el equipo de las jornadas anteriores.

Así y todo, le costaba generar peligro. No hubo grandes intervenciones por parte de Edouard Mendy, el arquero del Chelsea. A los 19′ del segundo tiempo, Djorkaeff Reasco reemplazó a Michael Estrada. Un cambio ofensivo de Alfaro, que veía con preocupación como avanzaba el reloj.

Hasta que llega el minuto de esperanza. Cuando el cronómetro marcaba 68′, Gonzalo Plata sirvió un tiro de esquina desde la derecha, a la entrada del área chica pivoteó Félix Torres, quien, peinando la pelota, dejó solo a Moisés Caicedo, que solo debió empujarla en el segundo palo para igualar el partido.

Con la paridad, Ecuador llegaba a cinco a unidades y Senegal se quedaba en cuatro. El punto le servía a los sudamericanos para meterse en los octavos de final. La ilusión se elevó y en las tribunas del Estadio Internacional Khalifa, de Doha, se escuchaba el tradicional “¡Sí se puede!”.

Las dos caras de la moneda tras el pitazo final; Ecuador no pudo avanzar a octavos de final. Foto: AP/Natacha Pisarenko

Pero aquella luz de confianza se apagaría rápidamente. Solo dos minutos después del empate, Koulibaly puso arriba a Senegal. Un tiro libre desde la derecha no pudo ser despejado. Boulaye Dia no alcanzó a peinarla, pero Enner Valencia, el goleador y héroe ante Qatar y Países Bajos, esta vez fue villano. Al delantero le rebotó la bola en el muslo y habilitó al zaguero africano, que batió a Galíndez con un remate fuertísimo, al segundo palo.

Celebración eufórica en Senegal. Sabían que el tanto podía ser definitivo. Más allá de que restaban veinte minutos, Cisse cerró la zaga y con sus cambios logró que su equipo defendiera de manera efectiva la ventaja. Independiente el ímpetu, Ecuador jamás estuvo cerca del 2-2.

Con el duelo consumado, la Tricolor se despide de Qatar 2022. Logró cuatro unidades en el certamen planetario. El triunfo ante Qatar y el meritorio empate ante Países Bajos no le bastaron. Senegal también impuso sus términos sobre el local y con la victoria en la jornada de cierre llega a seis unidades. La zona finaliza con Países Bajos como líder, con siete positivos. Senegal es el otro clasificado, entonces. Ecuador dice adiós. Qatar igual, y con cero punto.