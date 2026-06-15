¿Te llamas George Washington?: La curiosa campaña de Jeep inspirada por el Mundial

Con el fútbol acaparando la atención de millones de aficionados durante este verano, uno de los vehículos más emblemáticos de la industria automotriz estadounidense fue elegido como protagonista de una singular campaña que busca conectar la pasión deportiva con el espíritu aventurero de una marca histórica.

La iniciativa denominada “All in on America” tiene al Jeep Wrangler 2026 como pieza central de una acción promocional que combina humor, patriotismo y cultura popular. La campaña contempla la entrega de 100 unidades del modelo a ciudadanos estadounidenses llamados legalmente George Washington, siempre que la selección de Estados Unidos logre conquistar el torneo y los participantes se hayan registrado previamente.

Stellantis

Más allá de la promoción, la elección del Wrangler no es casual. El modelo representa la esencia de Jeep y mantiene intactas las características que lo han convertido en un referente dentro del segmento todoterreno. Su diseño robusto, la capacidad de enfrentar terrenos complejos y su imagen asociada a la libertad y la exploración continúan siendo sus principales atributos.

El Wrangler 2026 conserva además una propuesta enfocada en la aventura, con una arquitectura preparada para el uso fuera de carretera, amplias posibilidades de personalización y una configuración que privilegia la experiencia al volante tanto en ciudad como en rutas más exigentes.

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Para Jeep, el modelo encarna valores como autenticidad, independencia y espíritu explorador, conceptos que la marca busca reforzar a través de esta campaña global. De hecho, la iniciativa utiliza al vehículo como símbolo de identidad nacional, vinculándolo con una de las figuras más relevantes de la historia estadounidense.

La campaña también cuenta con la participación de la comediante Iliza Shlesinger, quien protagoniza la pieza audiovisual principal difundida en televisión y plataformas digitales. Con ello, Jeep busca ampliar su alcance hacia nuevas audiencias y aprovechar la creciente popularidad del fútbol en Estados Unidos.