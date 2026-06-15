SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    ¿Te llamas George Washington?: La curiosa campaña de Jeep inspirada por el Mundial

    La marca estadounidense utilizará al Wrangler como símbolo de una llamativa acción promocional ligada al eventual título de la selección local en la Copa del Mundo y uno de los padres fundadores.

     

    Con el fútbol acaparando la atención de millones de aficionados durante este verano, uno de los vehículos más emblemáticos de la industria automotriz estadounidense fue elegido como protagonista de una singular campaña que busca conectar la pasión deportiva con el espíritu aventurero de una marca histórica.

    La iniciativa denominada “All in on America” tiene al Jeep Wrangler 2026 como pieza central de una acción promocional que combina humor, patriotismo y cultura popular. La campaña contempla la entrega de 100 unidades del modelo a ciudadanos estadounidenses llamados legalmente George Washington, siempre que la selección de Estados Unidos logre conquistar el torneo y los participantes se hayan registrado previamente.

    Stellantis

    Más allá de la promoción, la elección del Wrangler no es casual. El modelo representa la esencia de Jeep y mantiene intactas las características que lo han convertido en un referente dentro del segmento todoterreno. Su diseño robusto, la capacidad de enfrentar terrenos complejos y su imagen asociada a la libertad y la exploración continúan siendo sus principales atributos.

    El Wrangler 2026 conserva además una propuesta enfocada en la aventura, con una arquitectura preparada para el uso fuera de carretera, amplias posibilidades de personalización y una configuración que privilegia la experiencia al volante tanto en ciudad como en rutas más exigentes.

    Stellantis

    Para Jeep, el modelo encarna valores como autenticidad, independencia y espíritu explorador, conceptos que la marca busca reforzar a través de esta campaña global. De hecho, la iniciativa utiliza al vehículo como símbolo de identidad nacional, vinculándolo con una de las figuras más relevantes de la historia estadounidense.

    La campaña también cuenta con la participación de la comediante Iliza Shlesinger, quien protagoniza la pieza audiovisual principal difundida en televisión y plataformas digitales. Con ello, Jeep busca ampliar su alcance hacia nuevas audiencias y aprovechar la creciente popularidad del fútbol en Estados Unidos.

    Más sobre:NoticiasMundial 2026JeepWranglerTodoterrenoOff-roadGeorge Washington

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La pasada de cuentas del PS-PPD al PC por revivir Nain-Retamal

    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    Orrego por vandalización a monumentos en Santiago: “Antes de pensar en penas nuevas, apliquemos las que tenemos”

    Fiscalía investiga ingreso de niños desde Haití por reunificación familiar “en condiciones de deficiente control” en 2025

    Casi 400 víctimas de homicidio y 39 secuestros extorsivos se han registrado en lo que va de 2026

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    La pasada de cuentas del PS-PPD al PC por revivir Nain-Retamal
    Chile

    La pasada de cuentas del PS-PPD al PC por revivir Nain-Retamal

    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves
    Negocios

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves

    Komax sumará tiendas de Lacoste en centros comerciales tras aprobación de la FNE

    El detalle de las indicaciones del gobierno para reactivar proyecto de sala cuna

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”
    Tendencias

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    El lamento de Luis de la Fuente tras el empate de España ante Cabo Verde en el Mundial: “Aquí cuesta muchísimo ganar”
    El Deportivo

    El lamento de Luis de la Fuente tras el empate de España ante Cabo Verde en el Mundial: “Aquí cuesta muchísimo ganar”

    La historia de Cabo Verde: cómo el país más pequeño del Mundial sorprendió a España

    Sorpresa Mundial: la España de Lamine Yamal decepciona en su debut ante un aguerrido Cabo Verde que hace historia

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida
    Cultura y entretención

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida

    Melanie Martinez se despide de su exnovio Oliver Tree: “Sé que estás haciendo reír a los ángeles”

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7
    Mundo

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”

    El líder de la oposición israelí acusa a Netanyahu de “perder la guerra” y “colapsar en el momento de la verdad”

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar