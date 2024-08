“Mi diploma olímpico no lo recibí”: el día en que Yasmani Acosta ninguneó la distinción apostando a las medallas

Yasmani Acosta viajó a Francia con una idea clara: “Yo iba por la medalla olímpica en Tokio y ahora estoy con la misma mentalidad”, confesaba a El Deportivo solo semanas antes de pisar París. Una frase que venía a cerrar una profundad reflexión sobre las expectativas que hay en torno a su figura y cómo las lleva.

En la entrevista de hecho habla en reiteradas ocasiones sobre aquello. “Saco lo mejor de mí cuando tengo presión” y “estoy más enfocado, aprendiendo más de los errores que pude haber cometido”, son otras de las declaraciones que entregaba.

Una actitud que ahora tiene sus frutos porque el chileno de origen cubano está a solo una batalla de asegurar la medalla. Su gran anhelo y una revancha después de Tokio, donde pese a estar también en semifinales terminó yéndose de Japón solo con un diploma olímpico. Algo que lo marcó.

“Mi diploma olímpico yo no lo recibí, no sé dónde está. No me siento ganador de un diploma olímpico, porque mi mentalidad no era ir por un cuarto lugar o ir a participar, yo iba por las medallas. Mi diploma no sé si está en el Comité Olímpico y no lo quiero tampoco. Yo iba por la medalla olímpica en Tokio y ahora estoy con la misma mentalidad. Es mi exigencia, mi meta y mi desafío propio”, confesaba a La Tercera.

Ahí, también hablaba sobre lo que esa presión que ejerce sobre si mismo y cómo entiende que es algo positivo. “A mí siempre me ha gustado competir con presión. Siento que si estoy bajo presión, voy a dar el máximo. Sé que hay un compromiso que me va a estar empujando. Si no hay presión, como que me da igual. La presión me genera más enfoque, más garra, entonces me gusta. Creo que la presión es buena, si sabes manejarla”, añadía.

Finalmente en la entrevista también apuntaba a las diferencias entre el Yasmani Acosta de París con el de Tokio. “Tengo mucha más experiencia, estoy más enfocado, aprendiendo más de los errores que pude haber cometido, de esos detalles. Intentando no dejar nada a decisión del árbitro, porque a nosotros, siendo de América, nos perjudican un poco más siempre. Estoy tratando de salir más agresivo, a buscar los puntos”, confesaba.