“Amber Jo Rutter fue robada”: prensa inglesa cuestiona legitimidad de medalla de oro de Francisca Crovetto en París 2024

Mientras en Chile se festeja con fuerza un éxito sin precedentes para el deporte nacional, en Inglaterra siguen reclamando el desenlace que le dio el oro olímpico a Francisca Crovetto en París 2024. Fue un final apasionante, donde en el sexto lanzamiento del desempate el hito se concretó.

Amber Jo Rutter conectó solo uno de sus últimos dos disparos y pese a que reclamó con fuerza por una repetición, la decisión fue inamovible, ya que en los Juegos Olímpicos no existen una revisión digital como sí sucede en otros eventos internacionales del Tiro Skeet. La situación eso sí también la había vivido Francisca Crovetto, quien previamente también había solicitado una revisión que le hubiese permitido colgarse el oro dos lanzamientos antes.

Pero poco importó ese detalle no menor en la isla británica. La mayoría de los portales y gran parte de los fanáticos salieron a reclamar el final del desempate, llevando incluso a que periódicos sensacionalistas como The Sun hablaran de robo. La misma competidora por otra parte intentó bajar la polémica, pero sí hizo un llamado para que la cita de los anillos incorpore la revisión tecnológica.

“Jueces incompetentes”

Uno de los medios que más reclamó ante el oro chileno fue The Sun. Con su habitual tono polémico y lejos de dar pruebas reales sobre el desenlace, el periodico titúlo así la nota sobre la final del Tiro Skeet: “Amber Jo Rutter fue ROBADA en la tanda de penaltis por la medalla de oro mientras las repeticiones muestran el error de los jueces “incompetentes” en los Juegos Olímpicos de París”.

The Independt por su parte expuso: “Amber Rutter debe conformarse con la plata tras un polémico desempate a muerte súbita”. The Telegraph en cambio fue el más cauteloso, solamente limitándose a relatar lo acontecido y explicando que las repeticiones de video no están permitidas en estos Juegos. Eso sí, no hicieron mención de que Crovetto también había solicitado una minutos antes en el desempate.

Habló Rutter

La competidora inglesa demostró toda su rabia en el momento que los jueces no quisieron revisar su lanzamiento. Reclamó e hizo gestos a las cámaras, pidiendo que el disparo fuese analizado con más detención.

Si bien después asumió su derrota y se mostró contenta en la premiación, no dejó de hablar de la situación con los medios de comunicación. “Creo que di en el blanco con mi último tiro, pero desgraciadamente el árbitro no lo vio así. Así es el deporte, por desgracia. Pero el nivel es tan alto en estas finales que las otras medallistas también se lo merecen”, aseguró.

Pero también hizo un llamado potente a cambios en el reglamento olímpico: “Es muy importante que el deporte cuente con esta tecnología porque es accesible, por lo que deberíamos usarla. Pero no voy a permitir que un objetivo como ese me quite mi momento. Estoy muy orgullosa de haber ganado una medalla de plata, algo que ni siquiera pensé que sería posible”, lanzó.

Su entrenador, Richard Brickell, también se sumó a los reclamos: “Está claro que fue un golpe. Todos los entrenadores sabían que fue un golpe, todos en el estadio sabían que fue un golpe y todos en casa sabían que fue un golpe. Desafortunadamente, los únicos que no lo sabían eran los jueces”, finalizó.