“Mi objetivo para el resto del año es ser top 15″: Alejandro Tabilo se convierte en el mejor tenista latinoamericano

Alejandro Tabilo sigue recibiendo buenas noticias. A su reciente convocatoria para ser parte del equipo Resto del Mundo de la Laver Cup, el tenista nacional también sumó otra: se transformó en el mejor tenista latinoamericano en el ranking ATP, un honor que si bien es simbólico, prueba la importancia de la temporada que ha realizado, donde ya ha ganado dos títulos y alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Roma.

En la entrega de este lunes, el zurdo aparece en la casilla 21 de la clasificación planetaria, subiendo una posición y superando al argentino Sebastián Báez, quien perdió tres lugares en el listado y ahora ocupa el puesto 23. Mientras que Nicolás Jarry se mantuvo esta semana en el 26º lugar, cerrando el podio de la región.

En cuanto a los demás tenistas nacionales, Christian Garin se mantuvo 116º y Tomás Barrios, 160º. Mientras que Matías Soto tuvo un espectacular ascenso de 40 casilleros para quedar 335 del orbe. Sin embargo, en la próxima entrega se sumarán los puntos que alcanzó por la final de Arequipa, por lo que aparecerá cerca del lugar 304, la mejor ubicación de su carrera y que le permitirá jugar la mayoría de los challengers sin pasar por la qualy.

El copiapino, además es el número uno del país en dobles, pues se ubica en el puesto 134, también el más alto de su trayectoria. Sin embargo, todavía se le sumar el título del M25 de Arequipa, por lo que ascenderá hasta el 128.

Alejandro Tabilo en este ranking se ubica en el puesto 152, Tomás Barrios, en el 251º; y Nicolás Jarry en el 340º. Tanto como Jano como Nico participarán en la competencia de dobles del US Open.

Objetivo claro

Tabilo y Jarry tienen complejos estrenos en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada. El nacido en Toronto se medirá este martes con el belga David Goffin (78º). Mientras que el nieto de Jaime Fillol debutará ante el australiano Cristopher O’Connell (87º). Ambos rivales manejan bastante bien la superficie y el primero, además, fue top ten.

En el camino del Príncipe aparece Jannik Sinner en la tercera ronda. Mientras que el pupilo de Horacio Matta podría chocar con Carlos Alcaraz en octavos de final.

Tabilo habló de sus expectativas en la víspera del torneo. “Este año ha sido increíble. Nunca hubiera podido soñar que iba a estar Top 20 este año”, aseguró en una charla con ATPTour.com. “Pero un próximo objetivo en el ranking para el resto de año, quedando muy pocos torneos, podría ser el top 15, que sería extraordinario para mí, y apuntándole a los diez mejores”, añadió.

También habló de su relación con Matta. “Hemos estado trabajando un poco el saque y arreglando algunos detalles como la derecha. Horacio me está ayudando mucho. Me ha estado aportando muchas cosas buenas. Ahora soy un jugador mucho más decisivo o decidido, que sabe qué quiere hacer con su juego, qué quiere ejecutar”, comentó.

“Y con todo lo que hemos trabajado, he estado más efectivo y ganando más puntos. Esos detalles chiquititos que hemos mejorado me han hecho más agresivo. Me hacen jugar con más margen y me ayudan a pegar más”, sentenció.