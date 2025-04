Michael Schumacher sorprende al mundo con emotivo gesto tras el nacimiento de su nieta

Michael Schumacher se mantiene alejado de la vida pública. Desde su accidente en 2013, el emblemático expiloto no ha hecho apariciones y su estado de salud se mantiene en reserva. Cabe recordar que heptacampeón de la Fórmula 1 se golpeó en la cabeza mientras esquiaba en los Alpes franceses con su hijo Mick. Desde entonces, ha tenido una constante lucha de recuperación con tratamientos intensivos y atención especializada.

En primera instancia fue llevado al hospital Grenoble, donde fue sometido a dos cirugías antes de ser puesto en un coma inducido debido a la gravedad de las lesiones. En 2014 fue trasladado a su hogar en Suiza donde continuó recibiendo tratamiento. Desde ese momento, su esposa, Corinna Betsch, se transformó en una de las protectoras de la privacidad y cuidados del exautomovilista.

Michael Schumacher lleva 12 años alejado de la vida pública.

Sin embargo, durante el último año, Schumacher ha salido de su hogar. Hace algunos meses sorprendió al mundo al asistir al matrimonio de su hija mayor, Gina Maria Schumacher. El evento se llevó a cabo en Villa Yasmin, un predio familiar que está ubicado en Port d’Antratx en Mallorca, España. Aquella residencia ha representado un refugio para la familia de Schumacher, donde también han llevado a cabo otro tipo de celebraciones, como cumpleaños y navidades. Claro que la ceremonia fue descrita como “extremadamente privada”. Entre las medidas de seguridad que se le solicitaron a los asistentes estuvo la prohibición de ingresar con teléfonos celulares para evitar la captura de imágenes. La boda fue rápida, teniendo una duración de cerca de media hora en la que el expiloto estuvo presente cuando su hija dio el sí.

Nuevo viaje

Durante los últimos días, se supo que el expiloto nuevamente viajó a España, ahora para reunirse con su hija, en los días previos a que se convierta en madre. “Unos días antes del nacimiento fue trasladado de regreso a Suiza en helicóptero desde la finca familiar en Mallorca, donde Schumacher pasa gran parte del invierno. Esta discreta reunión pareció estar cuidadosamente planeada para compartir un momento único con su hija antes de convertirse en abuelo por primera vez”, dieron a conocer en la revista alemana Bunte.

“Schumi vuela hacia su primer nieto”, tituló el medio. La nieta de Schumacher, Millie, nació el 29 de marzo.

Vida discreta

Hace algunos meses, en entrevista con El Deportivo, el expiloto chileno Eliseo Salazar dio a conocer algunos detalles sobre la vida discreta que lleva Michael Schumacher.

“Me reuní con Jean Todt, expresidente de la FIA, que es su amigo. Obviamente tengo el tino para no preguntarle del tema. Pero se desprende lo que sabemos, está vivo, pero no habla. Me alegro de que fue al matrimonio de la hija. Es una buena señal. No tendría sentido moverlo si estuviera vegetal”, reveló en aquella ocasión el nacional.