Mike Tyson mete miedo: el impresionante cambio físico del pugilista a días de su regreso al boxeo

La foto se viralizó en cosa de horas. Y con ella, se acabó una de las principales preguntas que se hacían los amantes del boxeo por estos días: ¿Cuál será el estado físico que mostrará Mike Tyson en su regreso a la actividad?

Con 58 años de edad y retirado desde 2005, el ex campeón mundial de peso pesado despejó todas las dudas sobre su condición, con una imagen en sus redes sociales. En ella, se puede ver al deportista estadounidense en perfecta forma y listo para enfrentar a su compatriota Jake Paul el próximo 15 de noviembre.

Algo que parecía imposible hace menos de un año, cuando Tyson mostró el tatuaje que se hizo de su hija fallecida -Exodus- en el pecho. En aquella ocasión, diciembre de 2023, su homenaje se vio empañado por las críticas que le hicieron a Iron Mike por su exceso de peso y descuidada forma física.

Hoy, sin embargo, es alabado por los usuarios de redes e ilusiona a sus seguidores con una buena presentación en Texas, ya que muchos comparan esta nueva apariencia con aquella que presentaba cuando dominaba el mencionado deporte sin contrapeso entre 1987 y 1990.

Así luce Mike Tyson en la actualidad. Foto: Redes de Tyson.

Llegará enojado al ring

Mike fue retado por Paul, un actor e influencer que se transformó en pugilista y que tiene 31 años menos que la leyenda mundial. De hecho, cuando se vieron por primera vez en la promoción de la pelea, Jake le manifestó: “Jugamos limpio, Mike. Te ves increíble. Hulk, una mierda. Pero aún así te estoy jodiendo”.

No obstante, Kid Dynamite estaba más preocupado de desmentir que su retorno al cuadrilátero era por dinero. “El dinero de esta pelea no va a cambiar mi estilo de vida. No es por razones financieras”, enfatizó.

Más, la prensa estadounidense reveló que ambos retadores se repartirán un premio de 80 millones de dólares. “Mi vida no va a cambiar ni un uno por ciento después de esta pelea, siempre podré vivir de esta manera y solo lo hago porque quiero ponerme a prueba”, insistió.

Por último y para dejar claras sus intenciones, Tyson aseveró que “el boxeo cambió enormemente y quiero decir que ahora lo estoy cambiando aún más al hacer esta pelea. Yo también soy parte del cambio en el boxeo”.

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán el próximo 15 de noviembre en el estadio de los de los Dallas Cowboys de la NFL. Las entradas van de los 5 mil dólares a los dos millones de la moneda estadounidense. En nuestro país lo transmitirá Netflix.