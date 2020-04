Los hitos que marcaron la carrera de Mike Tyson

Mike Tyson, uno de los exboxeadores más conocidos en el mundo, volverá a ponerse los guantes. Lo hará con fines benéficos, para ayudar a quienes no tienen casa y/o se encuentran con problemas de drogadicción. Así lo dio a conocer el mismo Kid Dynamite a través de su cuenta de Instagram, en una conversación con el rapero T.I. que fue transmitida en vivo.

“Mi intención es ponerme en forma y poder hacer combates de tres o cuatro asaltos para la beneficencia. Para ayudar a personas sin hogar y con problemas de drogas, como me ocurrió a mí”, fueron las palabras con las que el norteamericano informó su retorno a los combates. Su último enfrentamiento oficial fue el 11 de junio de 2005, cuando, al no poder presentarse al séptimo asalto, cayó ante Kevin McBride. Desde entonces, solo ha participado en peleas de exhibición, formato que, a sus 53 años, pretende utilizar para ayudar que parte de la juventud no viva lo que él padeció.

Pese a demostrar en ocasiones su lado más solidario, como cuando en 2012 fundó Mike Tyson Cares para asistir a los niños de hogares desestructurados, y a ser un ganador dentro del cuadrilátero, la vida de Tyson está repleta de momentos que van desde triunfos notables hasta la cárcel. Nacido y criado en Brooklyn, Nueva York, y tras una niñez marcada por la delincuencia y las drogas, Malik Abdul Aziz debutó en el boxeo profesional en 1985, luego de cuatro años compitiendo como aficionado. Fue frente al puertorriqueño Héctor Mercedes, a quien logró derrotar en el primer asalto con una sólida actuación, sumando así la primera victoria de las 50 que logró durante su carrera. De derrotas solo supo cuatro veces.

El también apodado Iron Mike mostró sus cualidades en la disciplina desde un principio. El 22 de noviembre de 1986 y con solo 20 años, se convirtió en el boxeador más joven en quedarse con un título mundial CMB en la categoría de pesos pesados, tras vencer en el segundo round al jamaicano Trevor Berbick. Con una intimidación sin límites y una fuerza poco vista en la disciplina, Tyson comenzó a llamar la atención del mundo.

En marzo de 1992, Tyson fue declarado culpable de violar a la modelo Desiree Washington, quien, cuando ocurrieron los hechos en 1991, tenía 18 años y participaba en el concurso Miss Black Rhode Island de Miss America. Pese a que la sentencia inicial era de seis años en prisión y cuatro de libertad condicional, fue liberado en 1995 por buena conducta. Hasta hoy, dice ser inocente. En 2017, cuando el expugilista llegó hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez para visitar Chile para ser anfitrión de una cadena televisiva, la PDI le negó el acceso por sus antecedentes.

Todos los que pensaron que le costaría volver a competir a buen nivel tras pasar años en prisión se equivocaron. Apenas un año después, Kid Dynamite volvió a quedarse con el título mundial. No obstante, solo pudo retenerlo algunos meses, puesto que Evander Holyfield logró quitárselo. Y cuando ambos volvieron a medirse en la revancha, Tyson le arrancó parte de su oreja derecha con una mordida que lo llevó a ser descalificado y a recibir una sanción de un año. Desde entonces, la vida del exboxeador cambió para siempre, puesto que nunca volvió a ser el mismo dentro del ring.

Tras su retirada, debió enfrentar años complejos que iniciaron con su declaración de bancarrota, en 2003. Pasó de luchar en la élite a realizar entrenamientos públicos, vender autógrafos y a participar de proyectos de diferentes compañías vinculadas a la televisión y el cine. En 2010, Tyson fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial y, un año después, comenzó a formar parte del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. También ha participado de diferentes películas, entre las cuales destacan Rocky IV y las dos primeras entregas de ¿Qué pasó ayer?.

Actualmente, Tyson trabaja en su propia empresa de cultivo de marihuana legal en California, trabajo con el que combina los entrenamientos que apuntan al regreso. “Empiezo a estar en mejor condición. Hago dos horas en cardio, la bicicleta y la cinta de correr durante una hora, luego hago algunas pesas ligeras, 300, 250 repeticiones. Empiezo mi día con el boxeo, 30 minutos, 25 minutos. Estoy empezando a realizar combinaciones. Me duele, siento que tres tipos me patearon el trasero”, detalló el norteamericano tras informar sus intenciones de volver a practicar la disciplina con la que vivió momentos dulces y amargos.

En medio de la pandemia del coronavirus, Tyson podría volver al cuadrilátero, con un objetivo muy distinto por el que luchaba años atrás.