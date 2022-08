Mike Tyson irrumpe en el streaming: los puñetazos de su serie no autorizada

La miniserie tiene incontables escenas de boxeo. Corresponden al ascenso, a la consolidación y a los intentos de retorno de su personaje principal. Unas pasan por la pantalla a una velocidad huracanada, otras cuentan con más tiempo de desarrollo. Pero, incluso cuando se abre a momentos con una cadencia más pausada, el balance general es que la producción semeja una estadía permanente en el cuadrilátero.

“Quería que cada episodio se sintiera como un round de boxeo. Quería que tuviera un ritmo rápido y contundente. Y luego, cuando ocurriera algo emocional, disminuir la velocidad, con cada uno volviendo a su propia esquina”, explica Steven Rogers, creador y productor ejecutivo de Mike: Más allá de Tyson. “Por eso todos los episodios duran sólo media hora, fue intencional”, agrega el realizador en una conferencia en la que participó Culto.

Foto: Alfonso Bresciani/Hulu

Con fecha de estreno para este jueves 25 en la plataforma Star+ (dos primeros capítulos de ocho), la miniserie está confeccionada -desde su dirección, montaje y puesta en escena- con el vértigo y la energía abrumadora de la figura en que se basa, apoyándose en una convincente actuación protagónica de Trevante Rhodes (Moonlight).

Nacido en Brooklyn en 1966, Mike Tyson creció en un barrio pobre, sin la presencia de su padre y padeció la muerte de su mamá a los 16 años. Sin progenitores, le quedaba el boxeo y Cus D’Amato, su entrenador y mánager, quien se transformó en su tutor legal. Su guardián falleció en el instante en que su carrera profesional estaba recién tomando vuelo, por lo que no alcanzó a ver cuando a los 20 años, el 22 de noviembre de 1986 en Las Vegas, noqueó a Trevor Berbick y se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia.

Los dos primeros episodios de la ficción condensan sólo esa parte de su trayectoria y son un vendaval. Y lo son a pesar de que a los seis restantes le corresponden los hitos más convulsionados de su existencia (acusaciones de violencia doméstica y violación, su inestable relación con el promotor Don King, la mordedura de oreja a Evander Holyfield).

Foto: Josh Stringer/Hulu

Pero antes de si quiera estrenarse la miniserie se ganó el rechazo del exboxeador. Tyson atacó a la plataforma Hulu cuando hizo oficial el proyecto en febrero de 2021, por no contar con su aprobación, y ahondó en sus dichos durante las últimas semanas. La realidad es algo más pragmática: otros interesados ya habían comprado los derechos para llevar a la pantalla una biografía autorizada (y ficharon a Jamie Foxx como protagonista).

“Espero que, si la ve, cambie de opinión. A mí, como guionista, no me gusta depender de una sola fuente. Realmente me gusta investigar y obtener opiniones diferentes y luego contar una historia a partir de todo eso”, argumenta Rogers días antes de que Tyson decidiera volver a la carga y asegurar que “me robaron la historia de mi vida y no me pagaron”.

“Queríamos contar una historia imparcial”, apunta Karin Gist, showrunner de la ficción. “Ya sea que lo ames o lo odies, la historia te hace cuestionar cuán cómplice puede haber sido la sociedad”.

Foto: Patrick Harbron/Hulu

Por cierto, no es el único intento por añadir matices a la trama real. “Así como en la serie estamos tratando de desafiar la percepción de Mike, también quería hacer lo mismo con el personaje de Don King y con las mujeres. Quería asegurarme de que estuviéramos contando historias completas para que, por ejemplo, Lorna Mae (su mamá) no solo pareciera una mala madre. Es una madre negra soltera que cría a sus hijos en un entorno que podría asustar”.

“Al principio, pensé que era una especie de cuento con moraleja sobre el Sueño Americano y su parte más vulnerable”, reconoce Rogers. “Pero podrías ir a cualquier país de este planeta y decir las palabras Mike Tyson y obtendrás una reacción. Para mí, eso significa que es una historia muy universal”.