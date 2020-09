Milad no descarta más despidos: “Hay que bajar los costos de funcionamiento”

Tras el despido de Enrique Osses y otros cuatro ejecutivos el viernes pasado, Pablo Milad, presidente de la ANFP, advirtió esta tarde que la asociación se encuentra en proceso de reestructuración para bajar los costos, por lo que puede haber más funcionarios cesados.

“Todos estamos en evaluación hoy en día. Ustedes están evaluando el trabajo que estamos haciendo y nosotros estamos evaluando a la gente con la que trabajamos. Es una evaluación constante. No puedo anticipar si van a haber más o menos cambios, más o menos incorporaciones, pero sí que estamos reestructurando para bajar los costos de funcionamiento de la ANFP. La verdad es que la pandemia no solo es sanitaria, sino que también es económica y la ANFP no está exenta de los problemas, principalmente con recursos, donde hay sponsor que hemos tenido problemas de pago significativos”, sostuvo.

“Tenemos que ser muy claros. Nosotros tenemos que hacer con lo menos, más; y tratar de potenciar de cierta forma todos los recursos que tenemos, en pos del fútbol chileno y las selecciones, donde justamente vienen grandes desafíos a través del fútbol femenino, de las clasificatorias de la selección absoluta. Tenemos que utilizar los recursos de mejor forma y de potenciar lo que tenemos y eso se hace haciendo modificaciones de organigrama, de estructuración, donde las personas cumplen las funciones de mejor forma y minimizando las variables que pueden influir en un mal desempeño de esta organización, que es un gobierno corporativo. Tenemos que ser muy efectivos de cara a los clubes y las selecciones”, agregó.

Sobre el despido de Osses un día antes del retorno del fútbol, Milad se defendió. “Creo que no fue apresurado. Fue un proceso en el que nosotros hicimos seguimiento, no hubo desajustes en ningún área porque había una planificación y una organización muy bien hecha por la comisión”, dijo.

Al mismo tiempo, reiteró la idea de que el arbitraje necesitaba una nueva visión: “Creemos que la ANFP necesita una renovación de personas con una formación diferente, más amplia y acorde con los objetivos que nos hemos puesto nosotros como directorio”.

Eliminatorias

El timonel reveló que le pidieron a la FIFA que junte las primeras cuatro fechas de las Eliminatorias, para facilitar la planificación y la logística en medio de la pandemia.

“Hicimos una solicitud a través de la Conmebol de que las dos fechas fueran unidas, para que estos cuatro partidos fueran a final del mes de octubre y a principios de noviembre”, puntualizó.

Milad anunció que ya comenzaron a hacer la auditoría interna para conocer el real estado financiero de la ANFP, mientras que también aseguró que retomarán el proyecto del nuevo complejo Juan Pinto Durán, ya sea en un intercambio con el Serviu por 30 hectáreas en La Pintana, o bien a través de una cesión directa y sin costo de un terreno por parte de Bienes Nacionales.