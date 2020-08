Milad no logra fijar el retorno

Un largo cuerpo a cuerpo online tuvieron ayer los 33 clubes del fútbol profesional chileno y la ministra de Deportes, Cecilia Pérez. Tres horas de tirones de orejas, fuego cruzado y ninguna fecha fijada para el retorno de la actividad. Los cara a cara de distintos actores con los presidentes que ha llevado a la ANFP el nuevo estilo Milad.

En el cónclave virtual también estuvieron el subsecretario de Deportes Andrés Otero, el jefe médico de la ANFP Fernando Yáñez, el presidente de la Sociedad Chilena de la Medicina del Deporte, César Kazalich, y el jefe de Estadio Seguro Cristóbal Lladser.

Milad comenzó la junta con el anuncio de la creación de una comisión médica, validada por el Ministerio de Salud. Y ahí el timonel reconoció que hubo “imperfecciones” en su primer Consejo de Presidentes, donde sufrió una inesperada derrota, ya que no se aprobó de forma permanente la existencia de la comisión médica que su directorio propuso. Al respecto, Pérez fue enfática: “Mientras exista la posibilidad de contagio tiene que existir la comisión médica, y la pandemia se va a terminar solo cuando todos los chilenos estén vacunados. Si es de forma permanente o no, eso es cosa de ustedes”.

No hubo concreción de fecha de retorno, como querían los timoneles . “Si no jugamos en agosto la probabilidad de problemas financieros serios es de un 99%”, advirtió Victoriano Cerda, de Huachipato. “Depende de ustedes”, replicó la ministra, “nosotros ya lo hemos hecho todo”.

Los clubes pretenden volver a más tardar el 28 de agosto. “No me atrevo a poner fecha”, insistió Cecilia Pérez, “pero haré todo lo posible porque sea rápido. No solo por la industria, sino porque el regreso del fútbol le hará bien al país”.

El Gobierno puso tareas. Lladser apuntó que se podrá jugar solo en los estadios autorizados por la autoridad. Advirtió que Estadio Seguro hará un prelistado con los recintos disponibles para el regreso, mediante una serie de factores, tanto sanitarios como de disponibilidad. “No vamos a proponer estadios donde no tengamos la seguridad de que van a estar a disposición”, aseguró.

El prelistado, que tendrá que ser validado por el Minsal, será enviado a la ANFP mañana miércoles, según dijo Pérez, para que haga observaciones. Deben ser aptos para sobrellevar los protocolos, disponibilidad absoluta por parte del propietario y operación de seguridad del recinto. Una vez se validen, en 14 días deben estar operativos. San Luis, Unión Española y O’Higgins pidieron claridad en cuanto a las exigencias en el número de guardias.

Otro de los reclamos de la ministra a los timoneles fue por no haber aprobado aún las sanciones por infracciones al protocolo COVID. Aunque le dijeron que ya estaban casi, no se bajó de su enojo: “Quiero sanciones reales para que los protocolos no sean letra muerta. Una propuesta real y veraz y no un saludo a la bandera”.

Luego expuso Yáñez y habló de 2.618 test realizados, con un total de 52 contagios detectados (42 de jugadores). Un 2% de positividad.

Marcelo Espina, director deportivo de Colo Colo, preguntó por la posibilidad de disputar amistosos. “Primero tengamos fecha de retorno, después nos preocuparemos de los amistosos”, respondió Lladser.