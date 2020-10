Ministro italiano se lanza contra Cristiano Ronaldo: “Se siente por encima de los demás"

Cristiano Ronaldo sigue en la mira de las autoridades italianas. La estrella de la Juventus, quien arrojó positivo en una prueba de PCR hace una semana, es objeto de crítica por parte del ministro de Deportes del país peninsular, Vincenzo Spadafora, quien lo acusa de haber vulnerado los protocolos para el control del Covid-19 por haber dejado Italia para concentrarse con Portugal. La federación lusa anunció hace una semana que liberaba al delantero del duelo frente a Suecia, por la Nations League, después de que arrojara positivo en un test de PCR. El ariete había catalogado de “totalmente falsas” las acusaciones en su contra.

"Estos grandes campeones se siente un poco por encima de los demás”, dispara Spadafora en la estación televisiva italiana La 7. "El dato objetivo es que cuando dejó nuestro país para concentrarse con la selección (portuguesa) ha violado el protocolo y de hecho se ha abierto una investigación en la Fiscalía de la República italiana, no en la Fiscalía deportiva. No debía ir a Portugal”, insiste.

En la misma línea, Spadafora repara en la responsabilidad social que deben asumir las grandes personalidades del deporte en esta materia. "El mensaje que deberían dar campeones de este nivel es respetar siempre las reglas. Eso pasa porque yo, que estoy fuera de este mundo, dije lo que pensaba sobre Ronaldo, una persona que tiene 240 millones de seguidores”, plantea.

Ronaldo había rechazado a través de su cuenta en Instagram las acusaciones de la autoridad. “No he infringido ningún protocolo, es todo falso, sobre todo las palabras de un señor italiano del que no diré el nombre que dice que no cumplí con el protocolo, esas son mentiras”, afirmó el portugués.