Mirando hacia Argentina: la UC ultima detalles para la contratación de su nuevo técnico

Universidad Católica sumó un punto que le sirve de poco para apaciguar un ambiente agitado, por la crisis deportiva que tiene la institución, esa misma que hace poco logró el hito de un tetracampeonato en torneos largos. Si bien trató, no pudo y solo empató sin goles ante Audax Italiano, que tuvo al experimentado arquero argentino Óscar Ustari como la figura. Pese a contar con un jugador más en la cancha por casi media hora, el gol no llegó. En rigor, sí lo encontró a través de Alexander Aravena, sin embargo fue anulado por fuera de juego de Fernando Zampedri, quien no vio una en la cancha de Santa Laura.

Mirando la tabla de posiciones, la preocupación instalada en los cruzados aumenta. Marcha duodécimo con cuatro puntos (de 12) y apenas una victoria (2-0 a Palestino), que sucedió antes del doloroso tropiezo por la Copa Sudamericana contra Coquimbo Unido. Hoy por hoy, la UC apenas supera a cuatro equipos en el campeonato, un panorama absolutamente distinto respecto al que se preveía en el inicio de la temporada, con Nicolás Núñez en el timón del buque. Este viernes se pondrán al día ante Unión La Calera, en el estadio Nicolás Chahuán, a las 19 horas, en un partido pendiente desde la primera fecha.

Uno que volvió fue Sebastián Pérez, relegado por Thomas Gillier, quien suma minutos Sub 21. El Zanahoria jugó ante los tanos y tuvo muy poco trabajo. “Siempre estuve entrenando callado, por la lesión que tuve, dándole toda mi energía y mi apoyo a Thomas, que lo hizo muy bien”, dijo el meta. “Hay que levantar, hay que salir de esta mala racha de no ganar. Da lata ver la tabla de posiciones”, añadió.

Ahora viene el receso por la fecha FIFA, en la cual la Selección tendrá dos amistosos ante Albania y Francia, respectivamente. La detención de la competencia será clave para la decisión que deberá tomar Cruzados: el nuevo entrenador. Está pronosticado que José María Buljubasich, el gerente deportivo, viaje hacia Argentina para reunirse con los candidatos a ser el técnico. Con las alternativas de Eduardo Berizzo y Rodolfo Arruabarrena tachadas, el principal aspirante se llama Gabriel Milito.

De momento, es el plan A que tiene la UC. El exjugador del Barcelona está libre tras su última etapa dirigiendo en Argentinos Juniors. Si bien lo económico es un tema, hay un aspecto que lo acerca a Chile: su preparador físico es Jorge Fleitas. El PF trabajó en Católica con Juan Antonio Pizzi, entre 2010 y 2011, y hace unos días reconoció en la TV argentina que a Milito lo llamaron.

La otra alternativa que asoma es la de Sebastián Méndez. Exdefensa del Celta de Vigo, tuvo un paso como DT en Palestino, donde no le fue bien. Trabajó como asistente de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Su experiencia más reciente fue en Vélez, donde consiguió evitar el descenso. Al cierre de esta nota, Milito y Méndez son las dos cartas principales que baraja la concesionaria. Opciones de técnicos chilenos no se contemplan.

Extrañar San Carlos

Aunque no se reconozca públicamente, la reconstrucción del estadio San Carlos de Apoquindo ha afectado deportivamente a la UC porque ha debido convertirse en un elenco nómade, siendo local en otros recintos, e incluso fuera de la capital. Ser anfitrión fuera del reducto de Las Condes le ha pegado justamente a uno de los bastiones que forjó Católica en su reciente época gloriosa: la localía.

Hoy, el panorama es muy distinto. Los cruzados no ganan siendo local desde hace seis meses. La última vez fue el 24 de septiembre de 2023, un 1-0 sobre Magallanes, en un partido sin público que se desarrolló en Independencia. Después de eso, la UC tuvo seis partidos en condición de local, entre la liga y la Copa Sudamericana, con cuatro derrotas (1-3 con la U, 0-1 con Ñublense, 0-2 con Coquimbo y 2-4 ante Everton) y dos empates (2-2 con Copiapó y el 0-0 del domingo frente a Audax Italiano).

Mientras se espera por el arribo del nuevo entrenador, la ANFP debe programar el partido pendiente de la primera fecha ante Unión La Calera, en la Región de Valparaíso.