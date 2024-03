Fernando Zampedri lleva 443 minutos sin convertir de jugada

La UC no levanta cabeza. Este domingo no pasó del empate 0-0 ante Audax Italiano. Uno de los protagonistas de la jornada fue Fernando Zampedri. A diferencia de la mayoría de las veces, no por sus goles. Al contrario, lo fue por fallar ocasiones claras y por provocar la anulación del gol de Aravena, por su posición de adelanto.

El Toro, que tiene como objetivo personal ser el máximo anotador de la historia de Universidad Católica, solo ha logrado convertir de penal este año. En total, acumula 443 minutos sin poder dar con el pórtico en una acción de jugada. La última vez fue en noviembre, ante Huachipato.

Fecha Sede Partido Gol UC Zampedri sin gol de jugada 25-11-2023 CAP HUA 1-1 UC 45′, Zampedri 45′ 02-12-2023 S. Laura UC 2-2 COP 8′, 23′, Aravena 90′ (falló un penal) 09-12-2023 N. Chahuán ULC 0-3 UC 37′, Montes; 67′, 90′, Tapia No jugó 23-02-2024 S. Laura UC 0-1 ÑUB 38′ 02-03-2024 La Cisterna PAL 0-2 UC 38′, Aravena; 90′, Zampedri (penal) 90′ 11-03-2024 S. Laura UC 2-4 EVE 13′, Aravena; 90′, Castillo 90′ 17-03-2024 S. Laura UC 0-0 AUD 90′

Clásicas rojas

En los últimos 10 duelos entre Universidad Católica y Audax Italiano, 14 futbolistas han visto tarjetas rojas. Además, tres veces se ha ido expulsado el entrenador de algún equipo. En dos ocasiones fue Ariel Holan, cuando dirigía a la UC, y este domingo fue el turno de Nelson Tapia, interino de los itálicos.