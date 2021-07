Mito Pereira luego de su gran segunda ronda en Tokio: “Me pone contento el estar jugando con mucha tranquilidad”

La segunda ronda del golf olímpico tuvo a un chileno dentro de los mejores jugadores. Mito Pereira logró un increíble -6 y se puso en las posiciones más altas del torneo. Por eso saber sus sensaciones era algo muy esperado.

Desde Tokio, Guillermo hizo un análisis y dio con las claves de la gran jornada que consiguió en sus primeros Juegos Olímpicos. “Ha estado difícil porque llegamos muy justos a Tokio, pero hoy fue el primer día en que me sentí acomodado acá y jugué muy bien desde el tee, no la tiré nunca al rough. También metí un par de putters que me permitieron sumar unos birdies”, declaró a los enviados del Team Chile.

Pero pese a su increíble actuación, Mito no se confía. “Va a cambiar harto el panorama, quedan dos días. Estoy en los Juegos Olímpicos y jugando con mucha tranquilidad, eso me pone muy contento porque significa que todo el trabajo previo ha funcionado. Trabajo para estar siempre igual, sin importar el lugar”, confesó.

Finalmente tuvo palabras para la experiencia de estar dentro de unos Juegos Olímpicos. “Cuando fui a los Panamericanos me quedé con una experiencia muy buena, no me esperaba algo tan bueno. Y llegar acá a algo más grande, ha sido increíble. Tener la experiencia de estar con un equipo, de compartir en la Villa. Son cosas que no se ven en el golf”, concluyó.

