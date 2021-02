Montilllo y Henríquez salvan de todo a la U

Universidad de Chile dio un paso gigante para acercarse a la Copa Libertadores. En un partido que prometía mucho más, los azules vencieron 3-0 a Unión Española, donde el ingreso de Walter Montillo fue clave. El argentino abrió la cuenta tarde en el duelo y le dio el aire suficiente a los de Rafael Dudamel para alejarse de la tabla ponderada del descenso.

Si usted hubiera pagado una entrada para ver el duelo entre la U y la Unión,se hubiera sentido francamente decepcionado, al menos en la primera hora. Si bien a los azules pareció haberles hecho bien el triunfo ante Coquimbo Unido. Porque sorprendió a los hispanos en los primeros minutos. La presión que sostuvo el cuadro de Rafael Dudamel fue intensa y atosigante. Mas sin profundidad.

Pero con eso no alcanzaba. Si bien los universitarios tenían la pelota y poblaban el mediocampo, esa hegemonía se tradujo en pases largos y un juego anunciado, que el equipo rojo supo contrarrestar con la simpleza del fútbol: achicando en el momento en el momento preciso para evitar sorpresas.

Al otro lado, aún menos. Una Unión desconocía, un equipo largo, con sus defensores muy cerca del arquero y los delanteros muy distantes. Con muy pocas ideas, lejos de la mejor versión de una escuadra que ha sido uno de los grandes animadores del torneo

Semejante escenario no podía tener otro diagnóstico. Escasas acciones de riesgo en la primera fracción. Porque un par de remates desviados de media distancia eran muy poco para la importancia de partido, un duelo que enfrentaba a dos equipos que pelean un lugar en la próxima Copa Libertadores.

El comienzo del complementario fue mas de lo mismo. Sin embargo, coincidencia o no, el ingreso de Walter Montillo le dio otra cara al deslavado encuentro en el Nacional.

En la media hora final, por fin asomó el espectáculo. Dos grandes jugadas de Carlos Palacios fueron un aviso. Sin embargo, la más clara fue un cabezazo de Ángelo Henríquez en área chica, que el meta Diego Sánchez sacó providencialmente con una mano.

Pero era el más experimentado el que tenía la llave. Una rápida salida de los universitarios terminó con Walter Montillo frente al arco. Lejos a 30 metros, pero con la sapiencia de siempre, el volante de los azules ensayó un remate arrastrado que dejó sin ninguna reacción al meta Diego Sánchez.

El tanto soltó a los universitarios y dejó aún más desorientados a los rojos. Los espacios fueron aprovechados de manera precisa y no pasó mucho tiempo para que Ángelo Henríquez lograra el mejor gol de un partido que sólo se prendió en el final.

El delantero azul aprovechó un excelente pivoteo de un apagado Joaquín Larrivey. Antes que la pelota cayera se despachó una media vuelta perfecta, con la izquierda que no es más hábil. Un disparo que obligó a Sánchez a sacar la pelota de su arco por segunda vez en la noche.

La tercera cifra fue demasiado castigo para el debut de Jorge Pellicer en la banca hispana. El penal convertido por Larivey, cerca del final fue un verdadero desahogo para un cuadro azul que por fin puede decir que se salva de todo y apuesta derechamente a la Copa Libertadores,

“Es un triunfo importante, porque nos permite pasar a Curicó Unido para estar tranquilos. Lamentablemente me quedan dios partidos en el club, pero espero seguir ayudando. Se hizo algo muy grande todo esto y no era para tanto. Yo me quería quedar retirar en el club y así lo estoy haciendo”, explicó Montillo después del encuentro en el Nacional.