Montillo rechaza la oferta: comunica a la U que se va en enero y que se retira

Walter Montillo quiso ponerle punto final a la teleserie que se desató tras su anuncio de inicios de semana, de no renovar con la U por la demora de la dirigencia en proponerle un plan. Y lo hizo anunciando, primero en privado a los jugadores y dirigentes, y luego a través de un video en difundido por la U, que se retira de la actividad.

“Últimamente se fue formando una pelota mediática que a mí mucho no me gusta. He tomado una decisión junto a mi familia, mis amigos a mis seres más cercanos, de continuar con mi contrato hasta el 31 de enero, que es para lo que vine, de ayudar al club en una situación en la que no estaba bien y después voy a retirarme del fútbol profesional”, señaló.

El argentino expuso que con esto cumplirá su deseo ponerle punto final a su carrera con la camiseta de los azules como última estación. “Como les prometí, como les dije, como yo lo quiero, esta quiero que sea mi última camiseta y viendo todo lo que estaba pasando, que creo que no le hace bien a mis compañeros principalmente, con todas las cosas que se vienen hablando y casi siempre le están preguntando a ellos por mí. Me gusta estar en los medios hablándose de fútbol y no de todo este tema”.

Y ahondó: “Ya expliqué los motivos, de matricular a mis hijos en la escuela, les había dado un plazo y los tuve que matricular en Argentina porque se me cerraban los cupos allá. No quiero que haya especulaciones que me voy a otro club, que ya lo tenía visto ni demás. Ya está, no quiero generar polémica, hablé con quien tenía que hablar”.

“Agradezco las muestras de cariño, lo que hicieron ayer en el club. Es momento de concentrarnos solamente en lo futbolístico y yo poder disfrutar mis últimos dos meses como jugador profesional. Disfrutar en el buen sentido, con compañeros, el día a día. Era la mejor manera de poder desactivar todo esto y que no se hable de más. Es un día difícil, especial para mí y mi familia, porque son muchos años viviendo de lo que más me gusta hacer. Lo que venga va a ser mejor también”, cerró.

Tengo un problemita en le gemelo pero me voy a tratar de poner lo mejor posible. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho.