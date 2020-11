Dolido y cerca de irse: Montillo entra en conflicto con la U por su renovación

Walter Montillo es uno de los jugadores que termina contrato con la U a fin de año. Y por cierto, uno de los pocos que ha destacado en un 2020 demasiado irregular para los azules. Por eso su renovación, a ojos del mundo universitario, se daba por descontada.

Sin embargo, el representante del jugador dice que ha sido lo contrario. Que las cosas han sido muy distintas a lo que ellos esperaban. Y revela un diálogo que tuvo con Cristián Aubert, presidente de Azul Azul, en el que, asegura, le dijeron que Montillo iba a ser evaluado durante cerca de tres semanas por el nuevo cuerpo técnico que encabeza Rafael Dudamel. Que tenían que verlo en terreno.

“El problema es un tema de tiempo, de que Walter a esta edad, 36 años, siendo uno de los mejores jugadores del torneo, que tenga que ser evaluado por tres semanas, hasta enero... Y no solo por Walter, también por su familia. (Los hijos) no tienen colegio, no tiene coherencia seguir de esa forma. No hay manera”, dice a La Tercera Sergio Irigoytía, agente del argentino.

Y sigue: “En lo personal él también está dolido. Imagínate que a los 36 años lo tengan que evaluar. Seguramente (irse de la U) le va a doler un montón por la gente, él está ahí por la gente, ama a ese club, el cariño de la gente, pero a esta edad de él, tiene que pensar en la familia. Y los tiempos no cierran, porque, por ejemplo, en Argentina, si a partir de este mes no le consigue colegio a los chicos, quedan afuera. Y él ya quiere eso para la familia”.

Al final, el transandino dice que el el proceder de la U con la posible renovación de la Ardilla “es una lástima, los tiempos no coinciden, y la forma. Los tiempos y la forma. Walter no se merece eso”.

De todas formas, Irigoytía dice que “las puertas no se cierran”, para lograr una renovación, aunque asegura, así como están las cosas, que “está afuera, aunque nos duela. Por suerte nos van a sobrar propuestas”.

Desde la U, en tanto, señalan que por ahora no conversarán, con ninguno de los jugadores que termina contrato a fin de año, sus renovaciones. Que ahora es tiempo de enfocarse en lo deportivo.