La pandemia alarga la fecha de vencimiento en el fútbol a Montillo y Paredes

Walter Montillo y Esteban Paredes tenían fecha de vencimiento. El volante de Universidad de Chile y el capitán de Colo Colo firmaron contratos con los azules y los albos, respectivamente, hasta diciembre de este año. En el caso del Tanque, la alianza parecía mucho más específica: después de haber estirado en un año su carrera, el delantero del Cacique había dispuesto que a fines de 2020 colgaría los botines. Ya había alcanzado uno de sus grandes objetivos: convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol chileno.

Sin embargo, la pandemia cambió los planes. La escasa actividad, por un lado, y las particularidades en que se ha retomado el fútbol, por otro, se han transformado en dos elementos que el volante creativo del equipo de Hernán Caputto y la referencia ofensiva de la escuadra de Gustavo Quinteros están considerando para adoptar una decisión trascendente: estirar su permanencia en la escuadras más populares del país. Y, en el caso de Paredes, la carrera.

En el caso de Montillo, quien regresó a los estudiantiles a comienzos de año, la decisión tiene más visos de formalidad. En Azul Azul reconocen que el plan para renovar el vínculo con el mediocampista de 36 años ya está en marcha, aunque en una fase inicial. “Estamos en proceso de análisis conjunto. Por el momento, es una conversación preliminar”, apuntan desde el directorio de la concesionaria. El mediocampista se incorporó en enero al club laico, al que ya había defendido con éxito entre 2008 y 2010 y al que siempre le juró lealtad.

En su segundo paso por la entidad laica, Montillo ha demostrado vigencia. En el Campeonato Nacional suma 15 partidos jugados y un gol: el que le marcó a Palestino en el 2-2 del 30 de agosto. También suma presencias en la final de la Copa Chile, que los universitarios perdieron ante Colo Colo, y en la Copa Libertadores, de la que los estudiantiles se fueron en la primera fase.

Un adiós multitudinario

Esteban Paredes tiene una certeza: se retirará jugando en Colo Colo. Esa determinación es la única que el delantero de 40 años se atreve a afirmar sin dudarlo. “Sí, voy a terminar en Colo Colo. Me queda este año y trataré de hacerlo de la mejor forma, como siempre. Daré la vida si me toca jugar. Y si no, apoyaré desde afuera. Como siempre”, declaró a comienzos de julio, en una entrevista concedida a La Tercera.

Por esos días, ya se esperaba el retorno del fútbol, una fecha que se fue estirando en función de los contratiempos provocados por la pandemia. En las mismas jornadas, Paredes ya comenzaba a meditar un cambio de planes: jugar al menos hasta julio de 2021. La idea sigue en pie.

En principio, el referente del ataque albo tiene aún metas deportivas por cumplir: la más ambiciosa es superar los 208 goles que tienen convertido a Carlos Caszely en el máximo goleador histórico de Colo Colo, una marca que el Chino se encarga cada cierto tiempo de recordar. La otra que tiene a la vista es separarse de Carlos Campos como el máximo goleador en el Superclásico: ambos están igualados en 16. Ya superó a Chamaco Valdés como máximo goleador de la Primera División (tiene 219) y como máximo artillero del Cacique en la Copa Libertadores (suma 21). Además, es el máximo goleador chileno en todas las copas internacionales (24), el principal anotador por clubes chilenos en la Libertadores (23) y quien más veces ha terminado una temporada como goleador en Primera División (6).

Sin embargo, el argumento más fuerte que tiene Paredes para estirar su trayectoria al menos por seis meses más que el plazo inicial es emotivo: no quiere irse en silencio. El atacante le ha comentado a su círculo más íntimo que no le agrada la idea de irse con el Monumental vacío. Su plan es, precisamente, el contrario: un adiós competitivo masivo precisamente después de haber derrumbado la marca de Caszely e, idealmente, con los albos siendo protagonistas a nivel internacional.

El proyecto, por ahora, tiene escasas certezas. La pandemia y la deficiente campaña que ha cumplido el Cacique en la actual temporada tienen puesta la atención en otros menesteres. El ariete espera que en Blanco y Negro tomen la iniciativa y esperará pacientemente. Por lo pronto, hasta diciembre, cuando necesariamente tendrán que dirimir la materia.

Por lo pronto, ya existe un compromiso para una eventual despedida: Colo Colo le facilitará el estadio Monumental y el primer equipo para un partido homenaje. Otra instancia que Paredes quiere aprovechar con un recinto lleno. Por el valor sentimental, pero también por el económico: las utilidades irán directamente a sus bolsillos.