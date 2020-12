Mosa busca financiar con sponsors parte del bono salvación

Hace un par de semanas, Aníbal Mosa maduró la idea de incentivar al plantel con un millonario bono para mantener la categoría. El presidente de Blanco y Negro conversó con los jugadores y les prometió una cifra cercana a los $ 300 millones, lo que desató la indignación de varios históricos de Colo Colo, quienes consideran “un insulto” a la historia del club que se plantee un estímulo semejante.

Luego, en la reunión de la Comisión de Fútbol, el timonel planteó algunas fórmulas para pagar esta propuesta. Una de las ideas de la cúpula es buscar aportes privados y de la concesionaria para cancelar esta importante suma. Que lo abonen entre la concesionaria y los auspiciadores. Pero la medida debe ser aprobada en directorio.

De hecho, ayer, a las 19.00, se iba a realizar una reunión extraordinaria, cuyo único punto era este polémico premio por mantener la categoría de honor. No obstante, tras hacerse público el encuentro y argumentando la suspensión de los siguientes dos encuentros del Cacique (ante La Calera y Coquimbo), se decidió postergar la discusión para el próximo directorio ordinario, que se desarrollará la primera semana de enero.

Votos en contra

La verdadera razón del aplazamiento, sin embargo, es que Mosa intuyó que no iba a sacar adelante la propuesta. A los votos en contra del sector de oposición de la mesa, sumó el rechazo de los dos asientos del Club Deportivo y Social. Así que no le salían las cuentas y, no sin dificultades (un directorio extraordinario no se puede suspender el mismo día, con un mínimo de horas de antelación), logró posponer la fecha de la cita con la mesa hasta enero.

En dicha reunión se va a tratar la conveniencia de ofrecer este bono y se espera que sea llevado a votación, lo que vislumbra un debate amplio, ya que, como comprobó oficiosamente ayer Mosa, para varios en la mesa no es prudente poner una oferta semejante ni menos comprometer a la concesionaria, que ya tiene numerosos compromisos económicos pendientes, varios de ellos con los mismos jugadores.

En el plantel el tema genera cierta división, porque no está claro de qué forma se repartiría. Además, las reacciones críticas luego de que se conociera el ofrecimiento han hecho que varios jugadores duden sobre si aceptar o no el bono.

Por otro lado, también hay opiniones que apuntan a que se les pone una presión extra a los futbolistas y se les ubica en una delicada posición, ya que todo esto se puede interpretar como que ellos solo funcionan por plata y no por el sentimiento de representar los colores de Colo Colo.