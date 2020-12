Se vota hoy: Mosa quiere que ByN pague una parte del millonario bono salvación

Hace un par de semanas, Aníbal Mosa maduró la idea de incentivar al plantel con un millonario bono para mantener la categoría. El presidente de Blanco y Negro conversó con los jugadores y les ofreció una cifra cercana a los $ 300 millones, lo que desató la indignación de varios históricos de Colo Colo, quienes consideran “un insulto” a la historia del club que se plantee un estímulo semejante.

Luego, en la reunión de la Comisión de Fútbol, el timonel planteó algunas fórmulas para pagar esta propuesta. Una de las ideas de la cúpula es buscar aportes privados y de la concesionaria para cancelar esta importante suma. Sin embargo, la discusión ahora se trasladó al directorio, ya que esta tarde, a las 19.00, se realizará una reunión extraordinaria, cuyo único punto es este polémico premio por mantener la categoría de honor.

En la cita se va a tratar la conveniencia de ofrecer este bono y se espera que sea llevado a votación, lo que vislumbra un debate amplio, ya que para varios en la mesa no es prudente poner una oferta semejante ni menos comprometer a la concesionaria, que ya tiene numerosos compromisos económicos pendientes, varios de ellos con los mismos jugadores. También hubo voces que propusieron trasladar esta conversación a enero, pero finalmente esta idea no prosperó.

En el plantel el tema genera cierta división, porque no está claro de qué forma se repartiría. Además, las reacciones críticas luego de que se conociera el ofrecimiento han hecho que varios jugadores duden sobre si aceptar o no el bono. Por otro lado, también hay opiniones que apuntan a que se les pone una presión extra a los futbolistas y se les ubica en una delicada posición, ya que todo esto se puede interpretar como que los futbolistas solo funcionan por plata y no por el sentimiento de representar los colores de Colo Colo.