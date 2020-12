Mosa, categórico: “Colo Colo no caerá a la B”

Hace rato no se escuchaba hablar a Aníbal Mosa. El presidente de Colo Colo había estado al margen de los medios y este jueves, tras una reunión de directorio del Cacique, abordó diversos tópicos del equipo que preside, como la compleja situación en la tabla, donde son colistas absolutos tras 20 fechas.

“Nosotros no vamos a caer a la B, vamos a mantener la categoría. Por lo que tiene este equipo, la fuerza, el coraje, vamos a reestablecer el tranco. Llegamos a esta situación por cosas que nos ocurrieron, está en nuestras manos hacerlo”, contestó al ser consultado si se pone en el escenario de ver a Colo Colo en Primera B en 2021.

Dijo, además, que le produce “tristeza ver a mi institución amada metida allá abajo. Que estemos ahí ha sido una consecuencia de errores donde todos somos responsables. Con las incorporaciones, con el afiatamiento de Gustavo con los jugadores, mirando las 14 fechas por delante, veo que tenemos posibilidades grandes. Tenemos que sacar un aprendizaje”.

Y agregó sobre lo que viene para el cuadro albo: “Van a ser 14 finales. Van a haber partidos durísimos, otros que quizás no tanto. Tenemos que ser súper responsables y tenemos que dar la mayor cantidad de apoyo a este cuerpo técnico. Estamos peleando con una cantidad de lesionados increíbles. Lo que sí le puedo decir a los colocolinos es que de esta situación vamos a salir. Todos tenemos que remar para el mismo lado”.

Asimismo, abordó otros temas, que a continuación se detallan:

Delicado estado financiero del club: “También analizamos nuestro presupuesto para 2021, analizamos nuestro flujo, se ha instruido a la administración de que pueda empezar a realizar ajustes financieros y planes de contingencia. Los acuerdos que tomemos y contratos que firmemos nos hacemos responsables. Colo Colo no va a tener ningún problema financiero para el año 2021″.

Contratos que vencen el 31 de diciembre: “Es un tema que está manejando Marcelo Espina. Aprovechando el viaje a Concepción junto tomaremos una decisión respecto de ese tema. Primero lo vamos a conversar con los jugadores involucrados. Pretendemos darle un corte este mismo fin de semana. Hemos estado con muchas cosas, muchos frentes, tenemos que darle un corte a la brevedad”.

Audiencia aún en pie por el seguro de cesantía: “Hace un mes conversé con el capitán Esteban Paredes, eso lo aprobó el directorio. Se hizo efectivo antes de ayer, donde la gran mayoría de los jugadores han firmado y han recibido el 25% de lo que tendrían que recibir y el otro 25% lo recibirán el próximo año. Están firmando para terminar ese asunto”.

La llegada de Jorge Valdivia: “La voluntad que tenía Jorge de venir, hubo unos acercamientos de su representante con Espina, lo comunicamos, lo hablamos con la comisión, yo estaba en el sur cuando empecé a hablar con él. Colocamos la institución por delante. Necesitamos la mayor cantidad de futbolistas con conocimiento para salir. Lo que pasó, lo que dijimos o dejamos de decir decidimos dejarlo atrás y mirar el futuro. Esperamos que Jorge nos ayude a salir de esta situación”.

Conformación del plantel: “Estos cuatro refuerzos fueron visados por Gustavo, con esto nos vamos a quedar y confiamos que Gustavo tendrá más alternativas de recambio”.

El análisis de su gestión: “No he evaluado renunciar. No soy de las personas que arranca cuando las cosas no están bien. No sé si hubiese cambiado mucho si hubiese tenido otro presidente esta institución con estos dos mega eventos que ha tenido el país (estallido y pandemia). Esta situación sé que no es agradable para los hinchas ni para mí. Hay que ponerle el pecho a las balas y no dar un paso al costado ni renunciar ni pedirle la renuncia a nadie”.

Nuevo auspicio para la camiseta: “Tenemos main sponsor para el pecho de la camiseta, pero por el momento no podemos decir cuál, se está escribiendo el contrato. Demuestra que en momentos complicados, las empresas siguen confiando en la grandeza de esta institución”.