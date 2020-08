Mosa logra acuerdo compensatorio con el plantel de Colo Colo

La noticia del pago de derechos de imagen y cuota de pase adeudados a un exclusivo grupo de jugadores por una suma superior a los $ 500 millones provocó mucho ruido al interior del camarín albo. Hubo algunas discusiones, como el mismo Esteban Paredes reconoció ayer, y el ambiente se tensó bastante en el Monumental, por lo que ante ese escenario, la dirigencia debió actuar para que las cosas no empeoraran.

El propio Paredes adelantaba que ya no había problemas con la dirigencia y hoy fue el técnico Gualberto Jara el que señaló que el acuerdo ya estaba zanjado y las diferencias habían desaparecido, lo que obviamente ayuda a mejor bastante la interna del vestuario y enfoca de mejor manera las fuerzas para el retorno a la competencia la próxima semana.

Después de un par de semanas de conversaciones, en las que Aníbal Mosa volvió a tomar el protagonismo, en parte por solicitud de los propios jugadores, se logró un principio de acuerdo que para compensar a los jugadores que no gozaban de un contrato con estas cláusulas especiales.

La compensación acordada incluye el pago de un sueldo a cada jugador sin contrato de derecho de imagen o cuota de pase, una cifra total cercana a los $ 450 millones, un monto que sería garantizado a través de partidos amistosos y con pagos a partir del próximo año. Y si bien hay un pleno acuerdo con el plantel, esto deberá ser llevado al directorio, donde nuevamente se vaticina una áspera conversación, pues desde el bloque opositor afirman que están desconocimiento de esta negociación y afirman que no mandataron a Mosa. Pero desde el oficialismo que el acuerdo está en los términos conversados con el directorio.

Lunes de camiseta

Para este lunes 24 fue convocado el directorio extraordinario, donde finalmente se analizarán las propuestas para la nueva camiseta alba. En esa carrera, Adidas aparece como la favorita, más allá de las propuestas de varias marcas interesadas. El debate también se prevé bastante álgido, tomando como antecedente la encendida discusión provocada por la ruptura del contrato con Umbro.

Por otra parte, el miércoles se realizará un nuevo directorio. Esta vez, ordinario, en el que se tratarán diversos aspectos, entre ellos la propuesta de acuerdo con el resto del plantel, y también, en caso de que esté disponible, se debatirá sobre el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo acerca de los 22 días de trabajo que la concesionaria desconoció.

Pero no todo es conflicto, ya que la concesionaria cerró un acuerdo con Directv hasta diciembre de 2022, a cambio de unos US$ 300 mil anuales para sumar al producto Directv Go como sponsor secundario de la camiseta. Este ingreso aliviana en algo la pesada carga financiera de la institución en el último tiempo.