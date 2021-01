Colo Colo trabaja ya la temporada que viene: Mosa propone pagarle cinco veces menos que a Espina a su sucesor

La reunión de directorio de ayer en Blanco y Negro abordó diversos temas, entre ellos los desgloses de las difíciles cifras que enfrentó la concesionaria en 2020 y otros temás más futbolísticos, como el relacionado con el próximo gerente deportivo.

Si bien en un comienzo, el asunto no era prioritario en la reunión, Edmundo Valladares y José Miguel Sanhueza, los representantes del Club Social y Deportivo en la mesa, manifestaron su intención de que se avanzara en este tema, que cada vez parecía más estancado e, incluso, varios integrantes pensaban que “no había mucha voluntad” por avanzar. Todos los directores presentes (menos Alejandro Ascuí, quien no participó en la cita) aportaron sus ideas. Entre ellas, las del timonel Aníbal Mosa, quien propuso que el nuevo gerente deportivo ganara un sueldo que no supere los $ 3 millones, muy lejos de los cerca de $ 15 millones que percibía el renunciado Marcelo Espina. Sin embargo, varios de los presentes creen que esa suma no sería muy atractiva para los candidatos.

Luego de la reunión de directorio, el propio Mosa reconoció los avances en esta materia. “Hay un mandato hacia la Comisión de Fútbol para que pueda elaborar un perfil de lo que nosotros esperamos de nuestro gerente deportivo. Ese trabajo va a empezar los próximos días y seguramente vamos a darnos un par de semanas para discutir sobre el perfil y ver qué nombres caben. Cada uno va a hacer sus aportes para poder ver cuál es el perfil que se necesita y así llevarlo al directorio para que tome razón”, indicó.

En ese mismo contexto, el comerciante sirio entregó algunas características que debería cumplir el sucesor de Espina. “No quisiera adelantar nada, pero tiene que ser una persona con mucha experiencia y con una ligazón importante a la institución. Creo que esas dos cosas debieran estar dentro de los requerimientos”, expresó. Eso sí, en la mesa creen que se deben sumar varios elementos que no estaban incluidos la vez anterior cuando se eligió al Cabezón.

El directorio espera tener en marzo al nuevo gerente deportivo, por lo que es altamente probable que no tenga participación en las renovaciones y/o contrataciones. Por ahora, esas funciones han ido recayendo en Harold Mayne-Nicholls, quien ha hablado con representantes de algunos jugadores para ver su disponibilidad de jugar en Colo Colo en la próxima temporada. Así, por ejemplo, se contactó con Leonardo Rodríguez, agente del defensa de Unión Española Thomas Galdames, quien tiene contrato vigente con los hispanos por dos años y una cláusula de salida de US$ 1,1 millón. Sin embargo, cualquier avance más concreto está frenado hasta que no se defina si el equipo se mantiene en Primera División o cae a la B.