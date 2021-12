Nacho Cornejo sueña con hacer historia en el Dakar

José Ignacio Cornejo se ilusiona con lo que pueda realizar en el Dakar 2022, que parte este sábado 1 de enero en Jeddah, Arabia Saudita. El iquiqueño es uno de los favoritos en la categoría Motos, donde competirá como parte del equipo Monster Energy Honda Team. En 2020 ya fue cuarto y este año solo un accidente le impidió quedarse con la prueba.

“Pasamos las verificaciones y todo está listo para empezar este sábado el Rally Dakar. Tuvimos un buen 2021, con intensos entrenamientos y trabajando mucho con el equipo. Tanto la moto como el equipo estamos muy sólidos, y feliz de poder estar aquí para tomar la salida de mi séptimo Dakar. Mañana (sábado) tendremos el Prólogo, que definirá las posiciones de largada de la primera etapa. Vamos adelante para afrontar mi nuevo Dakar”, comentó el piloto de 27 años.

El equipo del iquiqueño superó sin problemas el Shakedown del jueves y la jornada de verificaciones de hoy. Los cuatro pilotos y las respectivas motos avanzaron sin ningún percance. El jefe del equipo Honda Racing Corporation (HRC), el portugués Ruben Faria, destacó las capacidades del chileno en la previa. “Nacho el año pasado llegó a estar primero a tres días del final cuando cayó. Ahora está muy motivado y se siente cómodo en este tipo de terreno. Creo que tenemos cuatro pilotos para disputar la victoria de la carrera. Bajo mi punto de vista, este año será una batalla hasta el final, porque los otros equipos también tienen pilotos muy fuertes. Nuestro objetivo es ganar porque ya hemos conseguido antes dos triunfos”, indicó.

Los tres compañeros de Nacho Cornejo serán su compatriota Pablo Quintanilla, reciente incorporación, el estadounidense Ricky Brabec y el español Joan Barreda. Los cuatro tendrán la oportunidad de atacar desde el primer kilómetro, enfrentándose este sábado con el Prólogo (Etapa 1A) que determinará la grilla para la Etapa 1B del domingo. Los 15 primeros podrán elegir en qué posición partir.

“Serán 13 días de carrera y durante ellos pasan muchas cosas. Tenemos una buena moto, muy fiable. Para mí, es la mejor moto de todo el Dakar. Además este año se han unido los técnicos japoneses que no pudieron estar en 2021 por temas Covid y tenemos también a un técnico de suspensiones de Showa. Nuestro secreto como tal, sólo es uno: trabajar y trabajar, anteponiendo el equipo a la familia y amigos. Puede ir bien o mal, pero si no das lo máximo, no hay resultados”, agregó Ruben Faria.

El equipo HRC se enfrentará a su más enconado rival: KTM, donde hoy milita el actual campeón Kevin Benavides, ex Honda, además de Toby Price y Matthias Walkner. Yamaha espera volver por sus fueros tras el desastre mecánico de 2021 con Ross Branch, Adrien Van Beveren y Andrew Short. En Sherco está Lorenzo Santolino, sexto el año pasado. En GasGas destacan Sam Sunderland y Daniel Sanders. En Husqvarna sobresalen Skyler Howes y Xavier de Soultrait. Estos serán algunos de los pilotos a vencer por parte de Nacho Cornejo.

Este año ASO y la FIM volvieron a cambiar las reglas en el team de los neumáticos. Para esta versión, podrán utilizar un juego nuevo cada día, pero los pilotos deberán elegir el tipo de neumático antes de comenzar la prueba y no podrán modificarlo en carrera (normalmente se utilizan neumáticos Desert -la opción mayoritaria- o Desert Baja -más arriesgado-). Sin embargo, en la etapa Maratón estará prohibido cambiar los neumáticos bajo una penalización de seis horas, ya que se considerará asistencia no permitida.

El objetivo sigue siendo el mismo: incitar a los pilotos a tomarse las cosas con calma para asumir menos riesgos. Doce neumáticos del mismo modelo para los trece días de carrera, donde se cuentan dos jornadas de etapa maratón, con penalización en caso de intercambio con otro competidor. La etapa Maratón llegará el segundo y tercer día de carrera.

Con salida desde Jeddah este sábado y llegada en Ha’il, esta primera jornada de carrera (Etapa 1A) tendrá una corta cronometrada de 19 kilómetros, situada entre dos enlaces larguísimos que acaban sumando un total de 834 kilómetros de la etapa. La especial transcurrirá por pistas de tierra y alguna pequeña duna, que hará que los pilotos recuerden su maestría en la arena. La posición de la especial será importante, ya que los primeros 15 podrán elegir el orden de salida para la siguiente etapa (1B).