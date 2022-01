Nadal llega a la definición en Melbourne y ya suma 19 temporadas consecutivas con finales ATP

La vuelta al circuito de Rafael Nadal (6°) ha sido derechamente espectacular. Tras cinco meses sin presencia en torneos profesionales por una lesión, el balear ha logrado meterse en la final del ATP 250 de Melbourne, el primer torneo que disputa desde su recuperación. Un hito que lo deja con 19 años consecutivos jugando finales en el circuito, a una temporada del récord absoluto que consiguió Federer entre 2000 y 2019.

El español llegó a la final de Melbourne tras vencer al finlandés Emil Ruusuvuori (95°) por 6-4 y 7-5, en un partido que duró casi dos horas de juego y donde Rafa mostró un nivel más que aceptable, pero que de todas formas no lo deja conforme. “Veo que todavía necesito mejorar muchas cosas en la pista, lo único que no me falta es actitud positiva, no me frustro cuando las cosas no van como yo quiero. Es normal que tenga errores, es normal que a veces sea un poco más lento de lo habitual”, confesó en rueda de prensa tras su victoria.

Ahora su rival, en la que será su primera final en cemento desde el 1 de marzo de 2020 en Acapulco, será el estadounidense Maxime Cressy (112°), quien derrotó a Grigor Dimitrov (28°) por 7-5 y 7-6 (9).

Así Nadal llega a la 126° final de su carrera (cuarto jugador con más presencias en la historia) y firma otra temporada consecutiva con partidos definitorios, la 19° (2004-2022). Así queda a un paso para superar la marca de 20, conseguida por Federer entre 2000 y 2019. El podio lo completa Jimmy Connors también con 19 años al hilo (1971-1989).

Pero otro jugador que sigue sumando temporadas en este registro es Gael Monfils. El francés de 35 años dirá presente en la final del ATP 250 de Adelaida tras derrotar a Thanasi Kokkinakis por 7-5 y 6-0, consiguiendo así 18 años seguidos con definiciones en el profesionalismo. El galo queda cuarto en la lista histórica, sobre Djokovic y Lendl, que tienen 16 cada uno. Eso sí, el serbio sigue activo por esa marca.