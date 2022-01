La apelación por la suspensión de Arturo Vidal todavía no tiene fecha para ser vista por la FIFA

La suspensión de tres fechas impuesta a Arturo Vidal causó un verdadero problema a la federación chilena. El tiempo apremia, ya que quedan menos de tres semanas para el duelo ante Argentina, por ejemplo. Y aunque en la ANFP aseguran que la apelación está en curso, lo cierto es que el comité que verá el recurso aún no tiene fecha de convocatoria.

“La suspensión de Arturo Vidal está en proceso de apelación por parte de la federación”, dijo en comunicado la secretaria ejecutiva del organismo chileno, Sandra Kemp.

El tema es que el recurso todavía debe seguir un camino largo hasta la revisión. Así lo confirmó a El Deportivo el abogado argentino Andrés Patón Urich, uno de los miembros del Comité de Apelación del organismo internacional. Según el jurista, la réplica de los chilenos “debe seguir los canales normales”. Sin embargo, también aclara que no han sido citados para analizar el castigo.

“Sinceramente, yo no tengo antecedentes sobre el caso de Arturo Vidal, tampoco conocimiento de lo que ha ocurrido en los últimos acontecimientos. En el fondo no puedo decir nada por razones obvias, usted entenderá que son temas que no podemos ventilar por la prensa, tampoco hacerlos públicos. La apelación debe seguir los canales normales, los que marca el reglamento”, explicó el abogado transandino.

Asimismo, el profesional que también asesora a la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, reconoció que los miembros del tribunal que verá la apelación todavía no han sido convocados para analizar el caso del talentoso volante chileno.

“No conozco los plazos del caso, eso lo marca la FIFA y como Comité todavía no hemos sido informados, por lo menos hasta hoy. Tendremos que esperar, pero personalmente nadie me ha confirmado una reunión. El organismo internacional es que el tiene la palabra”, explicó Patón.