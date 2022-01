Nadal recuerda sus peores momentos tras la lesión: “Quizás era el momento de decir adiós”

Rafael Nadal está viviendo de manera especial el Abierto de Australia. El tenista español alcanzó la final del grand slam y tiene la oportunidad de alcanzar el 21° título de los grandes si es que logra derrotar a Daniil Medvedev en la definición.

Sin embargo, este presente está lejos de lo que alguna vez pasó por la cabeza del manacorí después de que debiese operarse por una lesión que lo tuvo alejado de las competencias por cerca de seis meses.

“Pasé muchos momentos difíciles, sin ver la luz. Fueron muchas conversaciones con el equipo, la familia, sobre qué podía pasar si las cosas continuaban así, que quizás era el momento de decir adiós”, aseguró el tenista en la conferencia posterior al partido.

“La gente de fuera quizá no lo crea, pero mi equipo sabe lo que he pasado estos últimos seis meses. No sabía si volvería a competir a este nivel. Soy un afortunado, vuelvo a sentirme vivo y me estoy divirtiendo. El domingo tengo una gran oportunidad. Hace poco tiempo parecía que no habría otra”, complementó

En cuanto a la oportunidad de ser el primer jugador en alcanzar 21 títulos de grand slam y quedar por sobre Novak Djokovic y Roger Federer, indicó que “es completamente inesperado. Es un regalo ya estar aquí jugando a tenis. Para mí es mucho más importante tener la oportunidad de jugar que ganar el 21° grand slam. Me hace feliz”.

“Solo pienso en ganar el torneo. Conseguir ser el primero en sumar 21 grand slam sería genial, pero quiero centrarme en llevarme el Abierto de Australia. He tenido un poco de mala suerte en mi carrera con algunas lesiones. He jugado algunas finales increíbles con buenas oportunidades. Solo gané en 2009 y nunca pensé en tener otra oportunidad en 2022. Mi felicidad no dependerá de si gano o no un grand slam más que los otros”, cerró.