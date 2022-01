Reinaldo Rueda: “Con un fútbol amarrete pasamos de estar séptimos a estar cuartos”

La selección de Colombia no pasa por un buen momento futbolístico. Desde el triunfo contra Chile en septiembre de 2021 por 3-1 el conjunto tricolor no ha sabido de victorias. Desde dicho encuentro el conjunto de Reinaldo Rueda acumula cuatro empates y una derrota, teniendo como gran deuda la falta de gol, pues no han marcado en los últimos cinco duelos disputados.

Sin embargo, el balance a la hora de ver la tabla de posiciones es positivo. La serie de resultados conseguidos le han permitido a la escuadra del ex DT de la Roja avanzar del séptimo puesto a estar peleando por un cupo directo a la próxima edición de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En este momento, a falta que se dispute esta tarde el duelo contra Perú, Colombia marcha en el quinto puesto de la tabla después de que Uruguay consiguiera vencer a Paraguay.

En la previa del duelo contra Perú, Reinaldo Rueda valoró la posición en la que se encuentran en este momento a pesar de la falta de gol y de un fútbol “amarrete”.

“Venimos en una racha, a veces inexplicable. Siempre trabajamos en afinar ese detalle de la definición. Hemos analizado muchos factores, desde lo futbolístico hasta lo psicológico. Mientras que no se logre el gol, debemos aceptar las críticas. Se debe analizar cada partido, la propuesta ofensiva, las oportunidades creadas. Es una asignatura pendiente que debemos mejorar”, señaló en conferencia de prensa.

“A pesar de la falta de gol y un fútbol amarrete, pasamos de estar séptimos a estar cuartos. Recuperamos la diferencia de gol. Tuvimos un año bueno, a pesar de todas las dificultades. Debemos seguir mejorando”, complementó.

También enfrentó los cuestionamientos por la nómina de jugadores entregada. “Tengo la ventaja de cumplir con mi función que es la de seleccionador. Bloqueo una gran cantidad de jugadores en cada convocatoria. Estamos en una situación atípica con la pandemia. Siempre trato de tener una convocatoria equilibrada en las posiciones. Esa es la labor que yo cumplo. Nadie conoce los tiempos y los momentos en que se caen jugadores de las convocatorias”, destacó.