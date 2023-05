Nadie quedó conforme en Santa Laura: Unión Española y Colo Colo firman un empate insípido

En la semana aniversario de los 100 años del estadio Santa Laura, la ‘catedral del fútbol chileno’, Unión Española pretendía cerrar los festejos con una alegría ante Colo Colo. En la cancha de Independencia, lamentablemente con un escaso marco de público en las tribunas (se autorizó apenas un aforo de 5.000 personas y llegaron poco más de 3.000), ambos elencos firmaron una igualdad 1-1, que no dejó conforme a nadie. Además de que no se cumplió la expectativa, el resultado le sirve de poco a los dos.

El cuadro hispano llegó al partido con el Cacique con una alza sostenida, tanto en su juego como en los resultados, después de un inicio complejo. Pero se encontró con los albos, que tienen una especial virtud, por lo menos en el ámbito doméstico. No necesariamente tiene que jugar bien para sacar resultados. Claro, en la Copa Libertadores es otra cosa, sin embargo esto es suficiente para dar la pelea en el irregular Campeonato Nacional.

Este duelo fue el número 196 en Primera División entre Unión Española y Colo Colo, dato que no es menor, porque, de esta manera, se transforma en el partido más disputado en la máxima categoría del fútbol nacional, igualando el registro del Clásico Universitario entre la UC y la U.

En el primer tiempo, los rojos iniciaron intentando posesiones largas, ante unos albos que cedieron cierto protagonismo y que optaron por atacar privilegiando la banda derecha, con Bruno Gutiérrez. La visita no era precisa en campo rival, a diferencia del anfitrión que jugaba mejor y llegaba con más recurrencia al terreno defendido por De Paul. La primera chance del compromiso fue en los 8′, con un cabezazo desviado del joven zaguero Valentín Vidal.

Cuando Unión era más, Colo Colo abrió la cuenta. En los 15′, llegó el 1-0 para los blancos, gracias a la dupla de Sub 21 que tenían en el ataque. Alexander Oroz convirtió, aunque parte importante del tanto se la debe a Damián Pizarro, quien le cedió la pelota tras una maniobra en el área chica. No pudo hacer nada Sebastián Pérez. Ante la lesión de Leonardo Gil, Carlos Palacios (quien no fue recibido de la mejor manera en Santa Laura) dejó de ser segunda punta para ser el armador, con lo cual le dejó el lugar a Oroz para ser el acompañante de Pizarro.

Colo Colo fue profundizando su propuesta más conservadora con la ventaja en la cuenta. Estaban más preocupados de contener al tridente ofensivo hispano (que tampoco era un festival de verticalidad) que de generar circuitos de generación de fútbol. De hecho, para evitar algún mano a mano en el fondo, Quinteros ordenó en el medio del primer tiempo pasar a línea de cuatro atrás (los dos Gutiérrez eran los laterales). El campeón vigente registró en el primer lapso el 42% de la posesión, sin embargo no sufría porque Unión Española no encontraba soluciones con el balón en los pies. Dentro de todo, el panorama le acomodaba a Quinteros y compañía.

Pero todo cambió en el complemento. El panorama fue muy distinto en el segundo periodo. Unión mejoró notoriamente, mientras que Colo Colo entró confundido, sin fluidez. El golpe de los hispanos fue de entrada, porque llegaron a la igualdad en los 46′, a través de Rodrigo Piñeiro, quien definió de primera tras un centro bajo de Garate. El espigado ariete le ganó en la banda a Bruno Gutiérrez. El lateral albo lo pasó bastante mal por su franja debido a Piñeiro.

Colo Colo debía rearmarse para afrontar lo que quedaba de partido, especialmente de mitad hacia arriba. No llegaba al arco. Palacios fue desapareciendo, mientras que los delanteros no eran abastecidos. Damián Pizarro se las ingeniaba solo para avanzar y generarse algún espacio. El Zanahoria Pérez no tenía mucho trabajo. Mientras los minutos pasaban, el partido perdió en intensidad y los hispanos ya no tenían la potencia que sí evidenciaron en el inicio del complemento.

En la parte final se vio mayor tránsito ofensivo, de lado a lado, porque habían más espacios y por la necesidad de ir a buscarlo para tratar de ganar. En los descuentos, lo tuvo Leandro Garate de media vuelta, pero De Paul desvió su remate.

Con el punto, el Cacique llega a las 23 unidades, a tres de Cobresal, que juega el lunes ante la U. Mientras que el equipo de colonia alcanzó los 20, quedando en la quinta posición del volátil campeonato chileno.

Ficha del partido

U. Española 1: S. Pérez; S. Ramírez, J. Villagra, V. Vidal, L. Pavez; F. Massri (88′, E. Cecchini), S. Leyton, A. Uribe (88′, B. Carvallo); B. Galdames (76′, B. Yáñez), L. Garate y R. Piñeiro (88′, G. Norambuena). DT: R. Fuentes.

Colo Colo 1: F. De Paul; M. Falcón, R. González (71′, A. Saldivia), D. Gutiérrez (65′, M. Rojas); B. Gutiérrez (87′, J. Rojas), C. Fuentes, E. Pavez, A. Bouzat; C. Palacios; A. Oroz (87′, L. Soto) y D. Pizarro. DT: G. Quinteros.

Goles: 0-1, 15′, Oroz, saca un remate fuerte tras una jugada de Pizarro; 1-1, 46′, Piñeiro, define tras centro bajo de Garate.

Árbitro: H. Jona. Amonestó a Villagra y Pérez (UE).

Estadio Santa Laura. Asistieron 3.308 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.