Nahuelcoy y Toloza pasan al ataque y apelan a las 40 fechas de castigo que les aplicó el Tribunal de Disciplina

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza no se rinden. Las dos árbitras, que fueron sancionadas con 40 fechas, en las que no podrán ejercer labores de jueza principal, asistentes, cuarto árbitro ni participar en ninguna función del VAR, tras ser denunciadas por el directorio de la ANFP, apelaron al castigo que las dejará fuera por las próximas dos temporadas, al menos. Lo hicieron a través de su abogado, Diego Sobarzo.

Las dos juezas fueron informadas la semana pasada de la sanción. Y, según establece el reglamento, tenían hasta este martes a las 00:00 para apelar a la sanción. Lo hicieron cerca del mediodía de la misma jornada. Cabe recordar, que la sanción fue determinada de manera unánime por los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que está compuesta por Exequiel Segall, Carlos Aravena, Santiago Hurtado, Franco Acchiardo, Alejandro Musa, Jorge Isbej y Simón Marín.

La sanción es la más dura que un réferi haya recibido a lo largo del siglo XXI. Un castigo similar se registró el año pasado, cuando el árbitro asistente Felipe Jerez recibió los mismos 40 encuentros de suspensión por su participación en el escándalo de Huachipato y Copiapó, por la liguilla de promoción de 2021. Pero de ahí hacia atrás, ninguna sanción ha sido tan drástica como estas dos.

El origen

En concreto, la denuncia de las juezas Nahuelcoy y Toloza arrancó en marzo de este año. El día 26 de dicho mes se recibieron dos presentaciones anónimas a través del canal que la ANFP dispone para tal efecto, que acusaban una relación sentimental entre Leslie Vásquez y Julio Bascuñán.

En entrevista con El Deportivo, Julio Bascuñán repasó los graves hechos que marcaron su carrera. “Han sido meses muy difíciles. He tenido que llevar una carga emocional muy grande. Primero, es algo familiar que nadie puede dimensionar. Mucha gente ha jugado con mi honra. Nadie puede dimensionar todo el daño que se me hizo. Todo el daño familiar y personal”, dijo el ex juez.

Tras la denuncia, el Oficial de Cumplimiento de la ANFP, Miguel Ángel Valdés comenzó con la investigación interna respectiva por faltas a la éticas o conflicto de interés.

En medio de estas indagatorias, Valdés entrevistó a Roberto Tobar, jefe de los árbitros, quien certificó que Vásquez no había sido favorecida en las designaciones. Tampoco se logró acreditar eventuales incumplimientos, por lo que la investigación se cerró sin responsables.

Luego, el 16 de mayo se realizó una nueva ofensiva desde la cuenta denunciarbitraje@gmail.com con una carta que recibieron unos 450 destinatarios, entre ellos gente de la Comisión, árbitros, alumnos INAF, INAF, personal de la ANFP y periodistas. También le llegó al hijo de Julio Bascuñán, que estudia en el instituto que prepara a los futuros profesionales del fútbol chileno.

Ya entre el 29 y 30 de mayo, Toloza y Nahuelcoy reconocieron ser las gestoras del envío de la misiva. Por lo mismo, Juan Eduardo Vega, secretario ejecutivo de la ANFP, interpuso al denuncia en representación del directorio de la ANFP.

Según consta en la denuncia al que tuvo acceso El Deportivo, Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza “realizaron a través de maniobras de difusión información inexacta, falsa o distorsionada, que habría sido motivada con el interés de provocar la salida de don Julio Bascuñán, integrante de la comisión de árbitros de la ANFP y de la sra. Leslie Vásquez, árbitra de Primera A, en razón del descrédito, ofensas y del cuestionamiento público por el actuar de las denunciadas”.

“El perjuicio que se ha provocado con las actuaciones de las denuncias es enorme, y sus repercusiones no solo afectan a los árbitros, sino también a la ANFP y al directorio. Se ha producido un detrimento en la imagen que afecta a todo el fútbol chileno”, agregaban.

Apuntando a Roberto Tobar

En medio de la investigación Nahuelcoy y Toloza también dispararon contra Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros. En sus declaraciones indicaron que “en reunión con el señor Tobar en el INAF en marzo de 2023, le manifestaron un problema de conflicto de interés por la relación entre (Julio) Bascuñán y (Leslie) Vásquez”.

Después de aquello precisan que “en dicha reunión, Roberto Tobar le expresó que eso le hacía mucho sentido porque Julio Bascuñán ‘quería hacerle la cama’ y si eso pasaba, ellas cagarían (sic) con sus designaciones”.

También añaden que “asimismo, Tobar les señaló que el actuar de Bascuñán era reiterado porque cada vez que había designaciones en partidos internacionales, el señor Bascuñán aprovechaba de participar en fiestas desenfrenadas”.