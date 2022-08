Nairo Quintana arroja positivo por tramadol en el pasado Tour de Francia y es descalificado

Una importante noticia remeció al ciclismo mundial, luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) informara que el colombiano Nairo Quintana arrojó positivo por tramadol en un control antidopaje llevado a cabo durante la última edición del Tour de Francia, el mes pasado.

“Los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales. De acuerdo con las reglas médicas de la UCI, el ciclista es descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días”, afirmó la entidad internacional mediante un comunicado.

Junto con detallar el procedimiento, el organismo aclaró que el pedalero sudamericano podrá seguir compitiendo pese al hallazgo de esta sustancia prohibida desde 2019: “Durante el Tour de Francia 2022, se recogieron un total de 120 muestras de sangre seca como parte del programa tramadol. Las infracciones de la prohibición en competencia de usar tramadol son delitos bajo las reglas médicas de la UCI. No constituyen violaciones de las reglas antidopaje. Al tratarse de una primera infracción, Nairo Alexander Quintana Rojas no es declarado inelegible y por lo tanto puede participar en competiciones”.

En Europa están expectantes a la participación del colombiano en la Vuelta a España, que comienza este viernes. Si bien el positivo lo privó de lo conseguido en Francia, donde finalizó en el sexto lugar, sí está habilitado para participar en la tradicional prueba hispana. Sin embargo, es poco probable que esté e, incluso, de acuerdo a lo señalado por la prensa de ese país, no se presentó al test de antígenos, por lo que es altamente probable que no la dispute.

En la víspera, el colombiano hablaba sobre sus expectativas para la competencia, como líder del equipo francés Arkea Samsic: “Hay muy buena participación con equipos muy importantes y líderes bastante serios. Creo que podemos hacer una buena clasificación general y queremos buscar el podio. Después el Tour de Francia he podido recuperar el cuerpo y estoy muy tranquilo”, expresó.

“Ahora llevamos un equipo más escalador que en el Tour donde optamos por los rodadores para la primera semana… Eso me da la tranquilidad de saber que en la montaña puedo estar mejor acompañado y seguro podemos estar bien”, agregó.

Duras críticas

La situación de Quintana generó inmediatas reacciones. El primero en hacerlo fue Toms Skujins, corredor de Trek, quien se pronunció con dureza en redes sociales. “Bastante triste que todavía no todos quieran seguir las reglas. Supongo que me llevaré mi top 60 del Tour y los 10 puntos UCI más valorados”, señaló.

Por otra parte, Jai Hindley, vencedor del Giro de Italia, estaba siendo entrevistado por el diario Marca cuando se conoció la noticia. “¿Sí? ¿Eso es cierto? No sabía nada (silencios). Me parece extraño que puedan pasar cosas hoy en día. Toca esperar para conocer bien toda la información, pero que se sigan dando situaciones así no es nada positivo”, manifestó.